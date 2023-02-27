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В Думу внесли законопроект о праве участников СВО на бесплатную правовую помощь

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Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил о внесении в Госдуму законопроекта о праве участников и ветеранов спецоперации на Украине на бесплатную правовую помощь в государственных юридических бюро или у адвокатов.
В Думу внесли законопроект о праве участников СВО на бесплатную правовую помощь
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Законопроект, предоставляющий такое право, подготовили и внесли в Госдуму с коллегами из рабочей группы по вопросам СВО», — сообщил он в Telegram.

По словам Турчака, в настоящее время военнослужащие решают вопросы, связанные с оформлением льгот, получением статуса добровольца и прочие у частных юристов за свой счёт.

«Порой это стоит ощутимо. Более того, на этом фоне активизировались мошенники... Наша инициатива снимет финансовое бремя по таким вопросам с ребят и защитит их от аферистов», — добавил он.

Ранее в Думу внесли законопроект о приравнивании бойцов из новых регионов к ветеранам.

Премьер-министр России Михаил Мишустин также сообщил, что добровольцам, получившим инвалидность в ходе участия в специальной военной операции, выплатят две пенсии, а также предоставят другие предусмотренные законодательством компенсации.

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