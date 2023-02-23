Законопроект о приравнивании бойцов из новых регионов к ветеранам внесут в Госдуму

Законопроект о приравнивании жителей новых регионов, участвовавших в спецоперации, к статусу ветеранов внесут в Госдуму 27 февраля, заявил секретарь генсовета «Единой России», руководитель парламентской координационной группы по вопросам СВО Андрей Турчак.

«Этот вопрос мы отразили в первом докладе рабочей группы президенту. И он его поддержал. Соответствующий законопроект готов и 27 февраля будет внесён в Госдуму», — сообщил он.

Турчак уточнил, что речь идёт о защитниках Донбасса, которые входили в состав воинских формирований ЛНР и ДНР с 2014 года и принимали участие в боевых действиях до момента вхождения республик в состав России.

«Рассчитываем, что он будет принят в кратчайшие сроки, чтобы ветераны войны на Донбассе и члены их семей могли получать все положенные меры поддержки наравне с другими участниками СВО», — добавил он.

Ранее президент России Владимир Путин пообещал распространить статус ветерана боевых действий на всех ополченцев Донбасса.

Так глава государства ответил на просьбу наделить соответствующим статусом военных, которые сражались за Донбасс, были ранены и вынуждены были оставить службу до вхождения новых регионов в состав России.

Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее сообщил, что добровольцам, получившим инвалидность в ходе участия в специальной военной операции, выплатят две пенсии, а также предоставят другие предусмотренные законодательством компенсации.