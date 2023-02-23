Президент России Владимир Путин пообещал распространить статус ветерана боевых действий на всех ополченцев Донбасса.

Он подчеркнул, что это люди, которые практически в одиночку боролись за интересы своих людей.

«Сейчас они все стали гражданами России, и, конечно, мы должны — и сделаем это — включить их в перечень людей, которым должна быть оказана поддержка и будет оказана поддержка», — цитирует Путина ТАСС.

Так глава государства ответил на просьбу наделить соответствующим статусом военных, которые сражались за Донбасс, были ранены и вынуждены были оставить службу до вхождения новых регионов в состав России.

Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее сообщил, что добровольцам, получившим инвалидность в ходе участия в специальной военной операции, выплатят две пенсии, а также предоставят другие предусмотренные законодательством компенсации.

Кроме того, Владимир Путин подчеркнул, что семья каждого участника спецоперации должна быть окружена заботой и почётом.