«Доктринальная основа»: Путин утвердил обновлённую Концепцию внешней политики РФ

Владимир Путин подписал указ об утверждении обновлённой Концепции внешней политики РФ — документа, в котором зафиксированы принципы, задачи и приоритеты дипломатической деятельности. В ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности президент отметил, что документ приведён в соответствие с современными геополитическими реалиями. Выступивший с докладом глава МИД Сергей Лавров перечислил ключевые положения новой концепции и подчеркнул, что в качестве рамочной задачи для всех направлений внешней политики страны определено содействие становлению многополярного миропорядка.

В пятницу, 31 марта, президент Владимир Путин подписал указ об утверждении обновлённой Концепции внешней политики Российской Федерации. Глава государства сообщил об этом во вступительном слове на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ.

По словам президента, кардинальные изменения в международной жизни потребовали от Москвы серьёзно скорректировать ключевые документы стратегического планирования, включая концепцию внешней политики, где зафиксированы принципы, задачи и приоритеты дипломатической деятельности.

«Министерством иностранных дел в координации с администрацией президента, аппаратом Совета безопасности, правительством, многими министерствами и ведомствами проведена масштабная и кропотливая работа по её актуализации и приведению в соответствие с современными геополитическими реалиями», — сказал Путин.

Как отметил глава государства, документ станет «добротной доктринальной основой» для дальнейшей работы российской стороны по международным делам.

Наряду с этим президент призвал всех коллег, имеющих отношение к реализации внешнеполитического курса, уделить особое внимание расширению связей с конструктивно настроенными партнёрами и формированию условий для отказа недружественных государств от враждебной политики по отношению к России.

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«В перспективном планировании наших действий важно учитывать всю полноту факторов и тенденций развития международных отношений, работать на укрепление суверенитета России, повышение роли нашей страны в решении мировых проблем и формировании более справедливого, многополярного миропорядка», — подчеркнул Путин.

Напомним, Концепция внешней политики РФ представляет собой систему взглядов на национальные интересы страны во внешнеполитической сфере, а также базовые принципы, стратегические цели, основные задачи и приоритетные направления внешней политики РФ.

Предыдущую редакцию этого документа президент утвердил 30 ноября 2016 года. Как заявил в ходе пятничного совещания Совбеза министр иностранных дел Сергей Лавров, новый документ сохраняет преемственность с предыдущей концепцией и развивает внешнеполитические положения Стратегии национальной безопасности РФ, утверждённой в 2021 году.

«В концепции зафиксирована высокая степень преемственности с предыдущей редакцией от 2016 года в том, что касается основополагающих принципов нашей внешней политики, прежде всего её самостоятельности и нацеленности на создание благоприятных внешних условий для поступательного развития России, обеспечения её безопасности и повышения благосостояния наших граждан», — сказал Лавров.

Лавров: в Концепции внешней политики США названы главным инициатором антироссийской линии

Он отметил, что документ отражает перемены в геополитических реалиях, которые ускорились с началом специальной военной операции на Украине. В частности, констатируется беспрецедентный за последнее десятилетие уровень международной напряжённости.

«Признаётся экзистенциальный характер угроз безопасности и развитию нашей страны, создаваемых действиями недружественных государств. Главным инициатором и проводником антироссийской линии прямо названы Соединённые Штаты Америки, и в целом политика Запада, направленная на всемерное ослабление России, охарактеризована как гибридная война нового типа», — сказал глава МИД.

По его словам, ключевая тенденция международных отношений на современном этапе — это формирование многополярного миропорядка в ходе перераспределения потенциала развития в пользу новых центров роста. Как отметил Лавров, структурная перестройка мировой экономики происходит на фоне кризиса экономической глобализации, которая до недавнего времени проводилась «по американским правилам».

Министр также сообщил, что в концепции изложено российское видение принципов более сбалансированного и справедливого мироустройства, среди которых полицентричность, суверенное равенство государств, обеспечение их права выбирать модели развития и отстаивание культурно-цивилизационного многообразия.

Глава внешнеполитического ведомства добавил, что содействие становлению многополярного миропорядка определено в качестве рамочной задачи для всех направлений внешней политики РФ.

Кроме того, сделан акцент на необходимости обеспечения законности в международных отношениях. По словам Лаврова, в документе провозглашается, что прогрессивное развитие международного права должно учитывать реалии сегодняшнего мира.

«В условиях острых внешних угроз наша готовность соблюдать принцип неделимости безопасности подтверждается, но в отношении только тех государств и их объединений, которые проявляют взаимность в этом вопросе», — пояснил он.

Кроме того, Лавров отметил, что в концепции предусмотрены новшества в части, касающейся условий для применения силы в целях самообороны в рамках следования требованиям статьи 51 Устава ООН. В частности, предусматривается возможность принятия симметричных и ассиметричных мер в ответ на недружественные действия против России. Также вводится тезис об использовании ВС РФ для отражения или предотвращения вооружённого нападения на Россию и её союзников.

«Тем самым мы недвусмысленно заявляем, что будем отстаивать право российского народа на существование и свободное развитие», — сказал министр.

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Помимо прочего, в документе раскрываются положения, которые затрагивают вопросы защиты российских традиционных духовно-нравственных ценностей, выстраивания сотрудничества с опорой на единый ориентир, общий для всех мировых религий.

«В числе несомненных приоритетов — обеспечение прав наших граждан и организаций за рубежом, оказание поддержки соотечественникам, противодействие русофобии, укрепление позиций русского языка в мире, борьба за историческую правду, защита нашей культуры, деполитизация спорта, налаживание новых форм спортивного сотрудничества», — заявил Лавров.

Он также отметил, что в документе сделан акцент на стратегические интересы России в контексте углубления евразийской интеграции с опорой на Союзное государство России и Белоруссии, Евразийский экономический союз, ОДКБ, СНГ, формирование большого евразийского партнёрства, дальнейшее укрепление Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС. Кроме того, закреплён курс на раскрытие потенциала стратегического партнёрства с Китаем, Индией, странами исламского мира, государствами АСЕАН, Африки, Латинской Америки и Карибского бассейна.

В документе говорится, что Россия стремится к преобразованию Евразии в единое общеконтинентальное пространство мира, стабильности, взаимного доверия, развития и процветания.

Кроме того, в документе отмечается: «Россия не считает себя врагом Запада, не изолируется от него, не имеет по отношению к нему враждебных намерений и рассчитывает, что в дальнейшем государства, принадлежащие к западному сообществу, осознают бесперспективность своей конфронтационной политики и гегемонистских амбиций».

В концепции высказано ожидание, что западные государства примут во внимание сложные реалии многополярного мира и вернутся к прагматичному взаимодействию с Россией, руководствуясь принципами суверенного равенства и уважения интересов друг друга.

В то же время в документе говорится, что Москва заинтересована в поддержании стратегического паритета, в мирном сосуществовании с США и в установлении баланса интересов между двумя странами с учётом их статуса крупнейших ядерных держав, особой ответственности за стратегическую стабильность и состояние международной безопасности в целом.

Говоря о взаимоотношениях с англо-саксонскими странами и государствами континентальной Европы, Сергей Лавров подчеркнул, что Россия не имеет по отношению к ним изначально враждебных намерений.

«Однако они должны отдавать себе отчёт, что прагматичное взаимодействие с Россией возможно лишь при условии осознания бесперспективности конфронтационной политики и при условии отказа от этой политики в практических действиях. Решать, насколько Запад будет готов следовать этим рекомендациям, будем мы сами», — заключил глава МИД.