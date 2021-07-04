«Базовый документ»: какие задачи поставлены в обновлённой Стратегии нацбезопасности РФ

Президент России Владимир Путин утвердил обновлённую Стратегию национальной безопасности государства. Главными угрозами в ней объявлены геополитическая нестабильность, попытки экономического и силового давления на Россию, информационные и кибератаки. Также в документе зафиксирована важность защиты традиционных ценностей и исторической памяти, необходимость неотложного решения демографических проблем и повышения уровня жизни граждан. По мнению экспертов, вступившая в силу стратегия адекватно отражает текущую ситуацию внутри РФ и за её пределами и направлена главным образом на укрепление суверенитета и благосостояния страны.

В текущих реалиях внешняя политика России должна способствовать повышению устойчивости системы международных отношений. Такая задача была поставлена органам власти страны и закреплена в Указе президента РФ №400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации». Содержание стратегии опубликовано на сайте Кремля и на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ представляет собой изложение обновлённой Стратегии национальной безопасности. Предыдущая версия от 31 декабря 2015 года признана утратившей силу.

В новой Стратегии нацбезопасности отмечается, что современный мир переживает период трансформации, который характеризуется изменением правил и принципов устройства международных отношений. В частности, страны Запада стремятся сохранить гегемонию при растущем количестве «центров мирового экономического и политического развития», говорится в документе.

Кроме того, в мире наблюдается рост радикальных экстремистских настроений, что может привести к усилению межгосударственных противоречий, деградации экономик, разрушению традиционных ценностей, игнорированию базовых прав и свобод человека.

«В условиях нарастающей геополитической напряжённости внешняя политика Российской Федерации должна способствовать повышению устойчивости системы международных отношений, опирающейся на международное право, принципы всеобщей, равной и неделимой безопасности, углублению многостороннего взаимодействия без разделительных линий и блоковых подходов», — отмечается в тексте.

Оборона и «сбережение народа»

Наблюдающийся в мире рост конфликтности сопровождается повышением угрозы применения вооружённой силы и обострением военно-политической обстановки, в том числе вблизи границ РФ, подчёркивается в документе. В этом контексте некоторые государства называют Россию врагом и стремятся инспирировать дезинтеграционные процессы на пространстве СНГ «в целях разрушения связей России с её традиционными партнёрами».

Наряду с этим в Кремле фиксируют попытки дискредитировать и изолировать РФ, вмешиваться во внутренние дела, оказывать политическое, экономическое и силовое давление, использовать социально-экономические неурядицы для радикализации протестного движения и раскола российского общества.

«На фоне кризиса западной либеральной модели рядом государств предпринимаются попытки целенаправленного размывания традиционных ценностей, искажения мировой истории, пересмотра взгляда на роль и место России в ней… Проводятся информационные кампании, направленные на формирование враждебного образа России», — подчёркивается в Стратегии нацбезопасности.

В связи с этим повышается значение суверенитета и обороноспособности страны, защита территориальной целостности и духовно-нравственных основ российского общества, говорится в документе.

Несанкционированная акция протеста в Москве, 23 января 2021 года

Reuters

© Evgenia Novozhenina

Ключевыми приоритетами политики РФ объявлены «сбережение народа России и развитие человеческого потенциала», оборона, государственная, общественная, информационная, экономическая и экологическая безопасность, научно-технологическое развитие, стратегическая стабильность, защита традиционных ценностей и исторической памяти.

С целью реализации курса на «сбережение народа» государство должно решить демографические проблемы, сократить бедность, улучшить жилищные условия, повысить уровень образования и медобслуживания.

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В сфере обороны ключевыми вызовами названы наращивание военной инфраструктуры НАТО, активизация разведки иностранных государств, отработка применения против России крупных военных формирований и ядерного оружия, эскалация напряжённости в зонах региональных конфликтов, включая постсоветское пространство.

Отдельное беспокойство у Кремля вызывает планируемое США размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе и Азии, а также «последовательный курс» Вашингтона на отказ от соблюдения обязательств по контролю над вооружениями.

С учётом характера военных угроз Москва намерена поддерживать «на достаточном уровне потенциал ядерного сдерживания», отстаивать национальные интересы за рубежом, продолжать сбалансированное развитие и перевооружение армии.

В стратегии также прописана важность обеспечения технологической независимости оборонно-промышленного комплекса и сохранение лидерства в разработке нового оружия.

В контексте угроз в документе неоднократно упоминаются информационно-коммуникационные технологии как средство вмешательства во внутренние дела государства, совершение кибератак и других преступлений, распространение ложных сведений и экстремистских материалов. При этом большая часть нападений хакеров на информационные системы РФ совершается из-за рубежа, отмечается в документе.

«Активизируется деятельность специальных служб иностранных государств по проведению разведывательных и иных операций в российском информационном пространстве. Вооружённые силы таких государств отрабатывают действия по выведению из строя объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации», — говорится в Стратегии нацбезопасности.

Офицеры американских кибервойск

© U.S. Army

Напомним, 16 июня на пресс-конференции по итогам переговоров с главой Белого дома Джо Байденом Владимир Путин заявил, что «наибольшее количество кибератак в мире осуществляется с киберпространства США». Тем не менее, по словам российского лидера, Вашингтон игнорирует запросы Москвы по поводу совершаемых хакерских атак с территории Соединённых Штатов.

По данным американской компании LexisNexis Risk Solutions за январь — июнь 2020 года, главными источниками нападений, инициированных хакерами, во всём мире, помимо Соединённых Штатов, стали Канада, Бразилия, Мексика, Великобритания, ФРГ, Индия, Франция, Япония и Нидерланды.

Чтобы снизить уязвимость РФ в киберпространстве, государство сокращает использование IT-продукции зарубежных государств, проводит мероприятия по предупреждению угроз, пресечению утечек и оперативной ликвидации последствий кибератак.

Как неоднократно отмечается в стратегии, ресурсной основой реализации мер по повышению обороноспособности России и решению острых социальных проблем является успешное экономическое и научно-технологическое развитие.

Задачам в этих областях посвящена значительная часть документа. В приоритете государственной политики — увеличение поддержки несырьевых отраслей промышленности и наукоёмких предприятий, создание условий для коммерциализации высокотехнологичных изобретений.

«Единый смысловой контур»

В беседе с RT директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин заявил, что обновление Стратегии национальной безопасности РФ носит плановый характер. По его словам, в документе закреплён весь спектр актуальных угроз и ряд новых приоритетов госполитики.

«Стратегия национальной безопасности — это базовый документ, который фиксирует вызовы, проблемы и задачи государственной политики. Естественно, ключевое внимание уделено геополитической ситуации — именно она сейчас является основным источником угроз. В ответ Россия укрепляет армию и прилагает усилия по импортозамещению критически важных технологий», — пояснил Подберёзкин.

Военнослужащие ВС РФ на учениях

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С точки зрения эксперта, помимо необходимости совершенствования обороноспособности и развития экономики РФ, в документе особый акцент сделан на важности сохранения духовно-нравственных ценностей.

«В стратегии поднимается вопрос идеологического лидерства в мире и значения традиционных ценностей, без сохранения которых немыслимо развитие любого цивилизованного общества», — сказал Подберёзкин.

Как считает эксперт, главное отличие нынешней Стратегии нацбезопасности от документа 2015 года заключается в сведении в «единый смысловой контур» вопросов внутренней и внешней политики.

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«Социально-экономические задачи очень тесно переплетаются с ситуацией внешнего геополитического прессинга. Россия доказала, что способна отстоять свой суверенитет, но без дальнейшей защиты от вмешательства в наши дела и без прогресса в решении внутренних проблем противостоять внешнему давлению будет сложно. В стратегии это чётко прописано», — подчеркнул Подберёзкин.

В свою очередь, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин отметил, что в Стратегии национальной безопасности РФ обозначились новые приоритеты государственной политики.

«С конца 2015 года произошли серьёзные изменения в формировании единой системы публичной власти в стране, изменились и приоритеты. Прежде всего я имею в виду сохранение суверенитета, независимости в принятии решений, повышение социального статуса граждан. Этими обстоятельствами и были продиктованы изменения, которые мы увидели в стратегии», — сказал Мухин в комментарии RT.

По мнению эксперта, обновлённая Стратегия нацбезопасности адекватно отражает текущую геополитическую ситуацию, которая характеризуется обилием угроз, исходящих главным образом от стран — членов НАТО.

«Речь идёт не только о санкциях и жёсткой риторике, обращённой к России. Уместно говорить, и стратегия это делает, о конкретных военных угрозах: приближении военной инфраструктуры НАТО к границам РФ, регулярных бездоказательных обвинениях в адрес Москвы, провокациях и кибератаках», — пояснил Мухин.

В такой ситуации, как отметил эксперт, Москве приходится фиксировать в стратегии меры военного сдерживания НАТО, информационного противодействия Западу и защиты от кибератак.