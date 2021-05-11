«Возникла угроза национальной безопасности»: Путин внёс в Госдуму законопроект о денонсации Договора по открытому небу

Владимир Путин направил на рассмотрение Госдумы проект федерального закона о денонсации Россией Договора по открытому небу (ДОН). В пояснительной записке к документу говорится, что соглашение способствовало значительному укреплению доверия в военной сфере, однако выход США из договора нарушил баланс интересов участников ДОН. В Кремле отметили, что в текущих условиях Вашингтон, в отличие от Москвы, продолжает получать информацию в рамках договора от партнёров по НАТО. Как подчеркнули в Госдуме, в сложившейся ситуации речь идёт об угрозе нацбезопасности РФ, из-за чего Москва также вынуждена покинуть соглашение.

Президент России Владимир Путин направил на рассмотрение Госдумы проект федерального закона «О денонсации Российской Федерацией Договора по открытому небу». Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Напомним, Договор по открытому небу в марте 1992 года заключили представители 23 государств — членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Соглашение предоставляет участникам право совершать полёты невооружённых разведывательных летательных аппаратов в воздушном пространстве стран, подписавших документ, в соответствии с квотами.

В пояснительной записке к законопроекту о денонсации соглашения говорится, что оно также способствовало значительному укреплению доверия в военной сфере. Подчёркивается, что Россия внесла существенный вклад в выполнение ДОН.

Авторы документа напомнили, что 22 ноября 2020 года США «под надуманным предлогом вышли из договора, что существенно нарушило баланс интересов государств — участников договора, достигнутый при его заключении».

«Был нанесён серьёзный ущерб соблюдению договора и его значимости в укреплении доверия и транспарентности, возникла угроза национальной безопасности Российской Федерации. В этих обстоятельствах принято решение о начале внутригосударственных процедур по выходу Российской Федерации из договора», — указывается в пояснительной записке.

5 мая правительство России постановило одобрить и представить президенту предложение о денонсации Договора по открытому небу. 9 мая глава государства назначил заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова официальным представителем президента РФ при рассмотрении палатами Федерального собрания вопроса по выходу из договора.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что США де-факто продолжают получать информацию о РФ, полученную в рамках ДОН другими странами — членами НАТО. При этом у Москвы не будет возможности получать данные о Соединённых Штатах.

«Если США вышли из этого договора, то США тем не менее пользуются системой обмена информации в рамках Североатлантического альянса. Те же самые европейские страны, которые остаются в ДОН, будут делиться этой информацией с Соединёнными Штатами. То есть де-факто США продолжат получать эту же информацию», — сказал Песков.

Комментируя законопроект о денонсации договора, председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что США последовательно разрушают всю архитектуру международной безопасности. Вместе с тем Володин подчеркнул, что Россия всегда выступала и выступает за сохранение международных договорённостей на принципах доверия и взаимного уважения.

«Но мы не можем подвергать риску национальную безопасность нашей страны», — заключил председатель Госдумы.

«Вынуждены тоже выходить из соглашения»

В середине января в МИД РФ сообщили, что Москва начала процесс выхода из ДОН. В ведомстве отметили, что решение США выйти из соглашения нарушило баланс интересов стран — участников ДОН. Дипломаты подчеркнули, что Москва выдвинула конкретные предложения по поддержанию жизнеспособности договора в новых условиях, которые Вашингтон и его союзники отклонили.

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Комментируя ситуацию вокруг соглашения, первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров отметил, что Вашингтон первым вышел из договора, несмотря на призывы не только российской стороны, но и союзников США по НАТО.

«Мы предупреждали, что если сохранится решение о выходе американцев, то мы последуем их примеру. Мы заявили несколько месяцев назад о самом выходе... Сроки закончились, мы имеем право выйти», — добавил сенатор в беседе с RT.

Он подчеркнул, что страны НАТО просили Россию остаться в договоре, но, как пояснил парламентарий, российский лидер заявил о невозможности такого сценария, поскольку вся информация передавалась бы США.

«То есть они, выйдя из договора, будут получать всю информацию по территории России... Поэтому решение абсолютно правильное», — заключил он.

Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа также заявил, что у России не осталось других вариантов, кроме как покинуть соглашение.

«При таких условиях мы вынуждены тоже выходить из этого соглашения. Было несколько попыток, обращались к США, но они не услышали нас», — заключил парламентарий в беседе с RT.