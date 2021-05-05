Кабмин одобрил предложение о денонсации Договора по открытому небу

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Правительство России постановило одобрить и представить президенту Владимиру Путину предложение о денонсации Договора по открытому небу (ДОН). Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
Кабмин одобрил предложение о денонсации Договора по открытому небу
  • РИА Новости

«Одобрить и представить президенту для внесения в Госдуму Федерального собрания предложение о денонсации Договора по открытому небу, подписанного в городе Хельсинки 24 марта 1992 года», — говорится в тексте.

Постановление подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Ранее сообщалось, что законопроект о денонсации ДОН в ближайшие дни будет представлен Путину, а затем поступит на рассмотрение в Госдуму и Совет Федерации.

15 января МИД объявил о запуске внутригосударственных процедур по выходу из соглашения. В ведомстве отметили, что после выхода из него США «был существенно нарушен баланс интересов государств-участников».

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