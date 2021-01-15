«Выход США из ДОН коренным образом изменил конфигурацию»: Россия решила покинуть Договор по открытому небу

Россия начала выход из Договора по открытому небу, сообщили в МИД РФ. В ведомстве подчеркнули, что первыми решение о прекращении участия в соглашении приняли США, нанеся таким образом серьёзный ущерб роли договора как инструмента укрепления доверия и безопасности. При этом официальный представитель ведомства Мария Захарова уточнила, что начало процедуры связано с неприемлемой ситуацией вокруг соглашения, в которой у членов НАТО сохранялась бы возможность наблюдать за всей территорией России и передавать данные США, а территория самих Штатов была бы недоступна для российского наблюдения. По мнению экспертов, Соединённые Штаты в последнее время стараются ликвидировать все соглашения, способные ограничивать их действия.

Россия начала выход из Договора по открытому небу (ДОН). Об этом сообщается в заявлении МИД РФ.

В ведомстве напомнили, что в ноябре решение о выходе из договора «под надуманным предлогом» приняли США, тем самым нарушив баланс интересов стран — участников ДОН и нанеся серьёзный ущерб роли договора как инструмента укрепления доверия и безопасности.

При этом российская сторона выдвинула конкретные предложения по поддержанию жизнеспособности договора в новых условиях, которые США и их союзники отклонили.

«В связи с отсутствием прогресса в деле устранения препятствий для продолжения функционирования договора в новых условиях МИД России уполномочен заявить о начале внутригосударственных процедур по выходу Российской Федерации из ДОН», — сообщили в ведомстве.

После завершения необходимых процедур Россия направит всем депозитариям официальное уведомление о выходе из договора.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова уточнила, что начало процедуры связано с неприемлемой ситуацией вокруг соглашения, сложившейся после прекращения участия в нём Вашингтона.

«Выход США из ДОН коренным образом изменил конфигурацию, заложенную при формировании режима открытого неба, и нарушил баланс интересов государств-участников», — подчеркнула Захарова.

Она напомнила, что участие Соединённых Штатов в договоре и возможность наблюдения за американской территорией были одним из важнейших условий его вступления в силу, и именно с учётом этого фактора Россия дала согласие на наблюдательные полёты над всей своей территорией. При этом даже после выхода Вашингтона Москва предприняла усилия по спасению договора, попросив оставшихся участников предоставить гарантии того, что они не будут передавать американцам данные, получаемые во время наблюдательных полётов над российской территорией. Также РФ запросила в соответствии с договором подтверждения готовности обеспечить возможность наблюдения всей их территории, включая находящиеся там американские военные объекты. Страны Запада от прямого ответа уклонились.

В МИД такой подход сочли «искусственным затягиванием вопроса» в ситуации, когда, по имеющейся у ведомства информации, Вашингтон требует от европейских союзников делиться с американцами данными наблюдения за территорией России.

«Создавшаяся ситуация для нас абсолютно неприемлемая, так как, по сути, у всех членов НАТО сохранялась бы возможность наблюдать за всей территорией России, а территорию лидера альянса — США — от российского наблюдения закрыли», — подчеркнула Захарова.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев назвал развал ДОН прискорбным сценарием, вина за который лежит на США и их союзниках по НАТО. Он высказал мнение, что договор можно было бы спасти даже после выхода Вашингтона, если бы этого хотела не только Москва, но и страны Североатлантического альянса.

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Сенатор отметил, что союзникам США нужно было принять на себя исчерпывающие обязательства не передавать Вашингтону никакую информацию, получаемую в результате реализации ДОН. Такое обязательство, как отметил Косачев, предусмотрено одной из статей договора, согласно которой «данные, полученные аппаратурой наблюдения во время наблюдательных полётов, предоставляются государствам-участникам».

Вместе с тем в Североатлантическом договоре о создании НАТО прописано, что договаривающиеся стороны всегда должны консультироваться друг с другом в случае, если «территориальная целостность, политическая независимость или безопасность какой-либо из них окажутся под угрозой», обратил внимание сенатор. Также вашингтонское соглашение предполагает, что участники не должны брать на себя какие-либо международные обязательства, противоречащие документу.

«Выход из этой правовой коллизии могли бы найти страны НАТО, если бы они хотели спасти от американцев Договор по открытому небу. Но они предпочли спасать евро-атлантическое партнёрство», — написал Косачев на своей странице в Facebook.

Напомним, Договор по открытому небу был подписан в марте 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств — членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). ДОН разрешает свободные полёты невооружённых разведывательных летательных аппаратов в воздушном пространстве стран, задействованных в соглашении, и призван укреплять доверие между государствами с помощью совершенствования системы контроля за военной деятельностью. На данный момент в договоре участвуют более 30 государств.

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При этом Соединённые Штаты за последние несколько лет неоднократно выступали с бездоказательными обвинениями в адрес российской стороны, заявляя, что Москва якобы нарушает условия договора, ограничивая возможности пролёта над определёнными территориями. В США также звучали призывы прекратить выполнение ДОН. РФ отвергала все обвинения, а также выдвигала Вашингтону встречные претензии, обращая внимание на конкретные нарушения.

В мае 2020 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из Договора по открытому небу, назвав в качестве причины якобы несоблюдение Россией установленных регламентов. В российском МИД тогда сочли названный Трампом предлог для прекращения участия в соглашении надуманным, напомнив, что точно так же без внятной причины Вашингтон покинул Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров в июне отмечал, что Москва не видит «каких-либо причин, которые могли бы оправдать односторонние действия США по разрушению» договора.

Окончательно Соединённые Штаты вышли из договора 22 ноября 2020 года. Российский МИД в ответ подчеркнул, что будет добиваться твёрдых гарантий выполнения оставшимися участниками обязательств по обеспечению возможности наблюдения всей их территории и непередаче материалов третьим странам.

«Теперь, выйдя из ДОН, США рассчитывают, что их союзники, с одной стороны, будут препятствовать российским наблюдательным полётам над американскими военными объектами в Европе, а с другой — делиться с Вашингтоном своими материалами фотосъёмки российской территории», — обращали внимание в ведомстве.

МИД сообщил, что проанализирует, насколько слова других участников соглашения будут соответствовать их делам, и примет необходимые решения.

В Кремле намерение США покинуть соглашение встретили с сожалением, напомнив, что договор являлся важным звеном в деле укрепления взаимного доверия и контроля над вооружениями.

«Если вы помните, ещё с самого начала, когда США заявили о намерении выйти из этого документа, мы сказали, что такой шаг, конечно, будет иметь негативные последствия, а с выходом США собственно сам по себе договор, конечно же, потеряет свою жизнеспособность», — отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Ликвидировать ограничивающие действия США механизмы»

В Соединённых Штатах в последнее время наблюдается тенденция к выходу из всех соглашений, которые могут ограничивать действия Вашингтона. Такое мнение в разговоре с RT высказал научный сотрудник Дипломатической академии МИД РФ, директор программы ПИР-Центра по новым технологиям и международной безопасности Вадим Козюлин.

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«Очевидно, что выход из Договора по открытому небу нанёс ущерб не только России и Европе, но и всему миру в целом, потому что он был больше инструментом не контроля, а прозрачности, транспарентности, это были определённые меры доверия, заключающиеся в возможности летать над территориями государств-участников, возможности обмениваться этой информацией», — пояснил эксперт.

Одним из важных принципов был обмен информацией: все полученные данные попадали в базу и были доступны всем сторонам. Такой механизм участникам хотелось сохранить и после выхода США, добавил он.

«Чисто технически получается, что даже если Россия остаётся в договоре, все остальные европейские участники и Канада остаются в нём, то совершенно непонятно, как обеспечить недоступность полученных данных для США, которые вышли из этого договора. Технически это невозможно, потому что члены НАТО обязательно будут обмениваться этой информацией. Соответственно, получается, что Россия в одностороннем порядке выполняет свои обязательства, тогда как остальные, очевидно, будут их нарушать», — подчеркнул Козюлин.

Таким образом, желание продолжать договор у его участников сохранялось, однако технических возможностей для этого не осталось, высказал мнение специалист.

«Мне представляется, что США просто хотели ликвидировать всё, что позволяло их как-либо ограничивать или контролировать. Такая вот американская стратегия повсеместного доминирования диктовала подобный стиль поведения», — заключил эксперт.