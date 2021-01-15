Россия начинает выход из Договора по открытому небу

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Россия начинает выход из Договора по открытому небу, говорится в заявлении российского МИД.
Россия начинает выход из Договора по открытому небу
  • © Komsomolskaya Pravda
  • globallookpress.com

«В связи с отсутствием прогресса в деле устранения препятствий для продолжения функционирования договора в новых условиях МИД России уполномочен заявить о начале внутригосударственных процедур по выходу Российской Федерации из ДОН», — отметили в ведомстве.

В МИД России заявили, что 22 ноября 2020 года США «под надуманным предлогом вышли из Договора по открытому небу (ДОН)».

«Тем самым был существенно нарушен баланс интересов государств-участников, достигнутый при заключении договора, нанесён серьёзный ущерб его действию, подорвана роль ДОН как инструмента укрепления доверия и безопасности», — подчеркнули в ведомстве.

В конце декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал ситуацию с Договором по открытому небу.

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