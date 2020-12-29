Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал ситуацию с Договором по открытому небу.

«В Договоре об открытом небе (ДОН) нет прямых ссылок на закрытый характер информации, получаемой аппаратурой наблюдения в ходе полётов, а также на ограничения доступа к такой информации», — заявил он в интервью информационному агентству МИА «Россия сегодня».

Как напомнил Лавров, около 20 лет назад государства — участники договора в связи с ростом террористической угрозы обратили внимание на этот пробел и в 2002 году приняли соответствующее решение Консультативной комиссией по открытому небу.

«Но и оно сформулировано в заобщённом виде. Сегодня в связи с выходом США из ДОН этого, очевидно, уже недостаточно. Тем более с учётом того, что нам стало известно о требованиях США к своим союзникам передавать американской стороне результаты наблюдательных полётов над Россией», — сказал министр.

По его словам, принимая во внимание эту новую ситуацию, Москва потребовала от государств — участников Договора по открытому небу чётких юридических гарантий добросовестного выполнения их обязательств.

«Разумеется, речь не идёт о каком-то переподписании ДОН. Вполне достаточно уточнить юридически обязывающее решение 2002 года. Мы соответствующее предложение внесли и ждём от партнёров ответа», — пояснил Лавров.

Он добавил, что Россия готова продолжать сотрудничество в рамках договора только в том случае, что в самое ближайшее время все остающиеся в договоре государства дадут прямые и твёрдые юридические гарантии своей готовности соблюдать его требования.

«Пока мы таких гарантий не получили, так что дальнейшая судьба ДОН под большим вопросом», — заключил министр.

Ранее Лавров прокомментировал выход США из ДОН.