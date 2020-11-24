Лавров прокомментировал выход США из ДОН

Глава российского МИД Сергей Лавров прокомментировал в эфире телеканала «Россия 24» выход Соединённых Штатов из Договора по открытому небу (ДОН).

«Печально, что ещё один инструмент поддержания мировой стабильности, безопасности — Договор об открытом небе — почил в бозе благодаря решению Соединённых Штатов», — заявил Лавров.

Он отметил, что «и Договор о ракетах средней и меньшей дальности, и Договор об открытом небе Соединённые Штаты разорвали, ссылаясь на то, что эти документы нарушались систематически и давно Россией — опять-таки голословно, опять-таки без фактов, опять-таки скрывая то, что подозрения в нарушении в адрес Соединённых Штатов исчисляются десятками случаев, и всё это хорошо известно».

Ранее в Министерстве иностранных дел России отметили, что Россия будет добиваться «твёрдых гарантий выполнения оставшимися в ДОН государствами их обязательств, во-первых, по обеспечению возможности наблюдения всей их территории, во-вторых, по непередаче материалов наблюдательных полётов третьим странам, не являющимся участниками ДОН».