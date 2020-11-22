МИД России прокомментировал выход США из ДОН

Министерство иностранных дел России прокомментировало завершение Соединёнными Штатами процедуры выхода из Договора по открытому небу.

«Будем добиваться твёрдых гарантий выполнения оставшимися в ДОН государствами их обязательств, во-первых, по обеспечению возможности наблюдения всей их территории и, во-вторых, по непередаче материалов наблюдательных полётов третьим странам, не являющимся участниками ДОН», — говорится в заявлении.

В министерстве добавили, что если партнёры России хотят, чтобы договор продолжал действовать, а Россия оставалась участником ДОН, то им «надлежит не откладывая всерьёз задуматься над тем, что следует сделать для снятия российских озабоченностей».

В МИД подчеркнули, что от выхода США из договора не выиграла ни европейская безопасность, ни безопасность самих Соединённых Штатов и их союзников.

Отмечается, что «теперь многие на Западе задаются вопросом, какой будет реакция России».

«Ответ прост. Мы ранее неоднократно подчёркивали, что все варианты для нас открыты. Внимательно отслеживаем и анализируем, насколько слова других участников Договора соответствуют их делам», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.

В МИД добавили, что, исходя из интересов безопасности России и наших союзников, будут принимать соответствующие решения.

Соединённые Штаты 22 ноября официально прекращают выполнение своих обязательств в рамках Договора по открытому небу.