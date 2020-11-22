МИД России прокомментировал выход США из ДОН

Короткая ссылка
Министерство иностранных дел России прокомментировало завершение Соединёнными Штатами процедуры выхода из Договора по открытому небу.
МИД России прокомментировал выход США из ДОН
  • РИА Новости

«Будем добиваться твёрдых гарантий выполнения оставшимися в ДОН государствами их обязательств, во-первых, по обеспечению возможности наблюдения всей их территории и, во-вторых, по непередаче материалов наблюдательных полётов третьим странам, не являющимся участниками ДОН», — говорится в заявлении.

В министерстве добавили, что если партнёры России хотят, чтобы договор продолжал действовать, а Россия оставалась участником ДОН, то им «надлежит не откладывая всерьёз задуматься над тем, что следует сделать для снятия российских озабоченностей».

В МИД подчеркнули, что от выхода США из договора не выиграла ни европейская безопасность, ни безопасность самих Соединённых Штатов и их союзников. 

Отмечается, что «теперь многие на Западе задаются вопросом, какой будет реакция России».

«Ответ прост. Мы ранее неоднократно подчёркивали, что все варианты для нас открыты. Внимательно отслеживаем и анализируем, насколько слова других участников Договора соответствуют их делам», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.

В МИД добавили, что, исходя из интересов безопасности России и наших союзников, будут принимать соответствующие решения.

Соединённые Штаты 22 ноября официально прекращают выполнение своих обязательств в рамках Договора по открытому небу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить