Рябков назначен представителем президента по вопросу о выходе России из ДОН

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Президент России Владимир Путин назначил заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова официальным представителем главы государства при рассмотрении палатами Федерального Собрания вопроса о денонсации Россией Договора по открытому небу (ДОН).
Рябков назначен представителем президента по вопросу о выходе России из ДОН
  • © РИА Новости / Нина Зотина

Распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Ранее правительство России постановило одобрить и представить президенту Владимиру Путину предложение о денонсации Договора по открытому небу.

15 января МИД объявил о запуске внутригосударственных процедур по выходу из соглашения. В ведомстве отметили, что после выхода из него США «был существенно нарушен баланс интересов государств-участников».

Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года.

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