Рябков назначен представителем президента по вопросу о выходе России из ДОН
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Распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.
Ранее правительство России постановило одобрить и представить президенту Владимиру Путину предложение о денонсации Договора по открытому небу.
15 января МИД объявил о запуске внутригосударственных процедур по выходу из соглашения. В ведомстве отметили, что после выхода из него США «был существенно нарушен баланс интересов государств-участников».
Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года.