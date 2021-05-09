Рябков назначен представителем президента по вопросу о выходе России из ДОН

Президент России Владимир Путин назначил заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова официальным представителем главы государства при рассмотрении палатами Федерального Собрания вопроса о денонсации Россией Договора по открытому небу (ДОН).

Распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Ранее правительство России постановило одобрить и представить президенту Владимиру Путину предложение о денонсации Договора по открытому небу.

15 января МИД объявил о запуске внутригосударственных процедур по выходу из соглашения. В ведомстве отметили, что после выхода из него США «был существенно нарушен баланс интересов государств-участников».

Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года.