Рябков сообщил, что Россия продолжает выполнять ДОН

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия продолжает выполнять Договор по открытому небу (ДОН), несмотря на запуск внутригосударственных процедур по выходу,

«Выполнение Россией обязательств в рамках Договора будет столь же доскональным, полным и всеобъемлющим, как это было все прошлые годы, безотносительно к запуску у нас внутренних процедур, необходимых для выхода», — цитирует РИА Новости Рябкова.

Также Рябков допустил приостановку внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу.

15 января в МИД сообщили, что Россия начинает выход из Договора по открытому небу.