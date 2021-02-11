Рябков сообщил, что Россия продолжает выполнять ДОН

Короткая ссылка
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия продолжает выполнять Договор по открытому небу (ДОН), несмотря на запуск внутригосударственных процедур по выходу,
Рябков сообщил, что Россия продолжает выполнять ДОН
  • © Владимир Сергеев
  • РИА Новости

«Выполнение Россией обязательств в рамках Договора будет столь же доскональным, полным и всеобъемлющим, как это было все прошлые годы, безотносительно к запуску у нас внутренних процедур, необходимых для выхода», — цитирует РИА Новости Рябкова.

Также Рябков допустил приостановку внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу.

15 января в МИД сообщили, что Россия начинает выход из Договора по открытому небу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить