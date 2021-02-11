Рябков сообщил, что Россия продолжает выполнять ДОН
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- РИА Новости
«Выполнение Россией обязательств в рамках Договора будет столь же доскональным, полным и всеобъемлющим, как это было все прошлые годы, безотносительно к запуску у нас внутренних процедур, необходимых для выхода», — цитирует РИА Новости Рябкова.
Также Рябков допустил приостановку внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу.
15 января в МИД сообщили, что Россия начинает выход из Договора по открытому небу.