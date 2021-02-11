В МИД России прокомментировали ситуацию с ДОН

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Замглавы МИД России Сергей Рябков допустил приостановку внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу,
В МИД России прокомментировали ситуацию с ДОН
  • РИА Новости

Он сообщил, что «время есть для того, чтобы переосмыслить эту ситуацию».

«Если США в рамках обзора своих внешнеполитических приоритетов, в рамках анализа наследия администрации [бывшего американского президента Дональда] Трампа придут к выводу, что здесь возможен альтернативный путь, и просигнализируют о том, что Вашингтон готов в том или ином виде начать движение к возвращению в ДОН, то и у нас, наверное, определённая коррекция принятого ранее решения о запуске внутренних процедур тоже возможна», — цитирует РИА Новости Рябкова.

При этом дипломат подчеркнул, что «никто не должен ожидать от России уступок».

15 января в МИД сообщили, что Россия начинает выход из Договора по открытому небу.

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