Путин поручил внести изменения в антимонопольное законодательство

Президент России Владимир Путин распорядился до 31 декабря внести изменения в антимонопольное законодательство.

«Правительству России: обеспечить внесение в антимонопольное законодательство Российской Федерации изменений», — говорится в тексте поручений по итогам ПМЭФ на сайте Кремля.

Отмечается, что антимонопольное законодательство будет также предусматривать увеличение до 800 млн рублей минимальной стоимости активов лица, которое является объектом экономической концентрации.

4 июня Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, рассказал о мерах поддержки малого и среднего бизнеса.