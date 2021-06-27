Путин поручил внести изменения в антимонопольное законодательство
- РИА Новости
«Правительству России: обеспечить внесение в антимонопольное законодательство Российской Федерации изменений», — говорится в тексте поручений по итогам ПМЭФ на сайте Кремля.
Отмечается, что антимонопольное законодательство будет также предусматривать увеличение до 800 млн рублей минимальной стоимости активов лица, которое является объектом экономической концентрации.
4 июня Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, рассказал о мерах поддержки малого и среднего бизнеса.