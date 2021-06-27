Путин поручил внести изменения в антимонопольное законодательство

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Президент России Владимир Путин распорядился до 31 декабря внести изменения в антимонопольное законодательство.
Путин поручил внести изменения в антимонопольное законодательство
  • РИА Новости

«Правительству России: обеспечить внесение в антимонопольное законодательство Российской Федерации изменений», — говорится в тексте поручений по итогам ПМЭФ на сайте Кремля.

Отмечается, что антимонопольное законодательство будет также предусматривать увеличение до 800 млн рублей минимальной стоимости активов лица, которое является объектом экономической концентрации.

4 июня Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, рассказал о мерах поддержки малого и среднего бизнеса.

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