Путин рассказал о мерах поддержки малого и среднего бизнеса

Российский лидер Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, рассказал о мерах поддержки малого и среднего бизнеса.

«Предлагаю уже в текущем году запустить новые механизмы поддержки кредитования малого и среднего предпринимательства, так называемое зонтичное предоставление поручительств. Речь идёт о следующем. Наш институт развития — Корпорация МСП — будет выдавать поручительства по кредитам банков-партнёров. По сути, возьмёт на себя часть рисков малого и среднего бизнеса, сделает для них кредит более доступным», — заявил Путин.

Он сообщил, что, «по оценкам, это позволит предпринимателям привлечь дополнительный ресурс для развития в размере не менее 600 млрд рублей до 2024 года».

Также президент отметил, что необходимо «освободить малый и средний бизнес от явно избыточного антимонопольного контроля».

По его словам, «многие пороги установлены здесь давно, не пересматривались и не соответствуют современным экономическим реалиям, экономика растёт, компании растут».

«Например, антимонопольный контроль охватывает все предприятия с выручкой свыше 400 млн рублей в год. Предлагаю поднять эту планку вдвое — до 800 млн рублей, тем самым избавить большое число растущих компаний от обременительных, лишних отчётов и бумаг», — рассказал глава государства.

Он также предложил «увеличить долю товаров и услуг, которые наши крупные компании, государственные и муниципальные заказчики обязаны закупать у малых и средних предприятий, включая некоммерческие организации».

«Эта доля должна составлять не менее 25%», — добавил Путин.

Ранее Путин заявил, что поддержка бизнеса продолжится.

Замглавы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) России Максим Паршин в беседе с RT на площадке Петербургского международного экономического форума рассказал о мерах, которые принимает ведомство, для поддержки IT-компаний.