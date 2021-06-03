Замглавы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) России Максим Паршин в беседе с RT на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал о мерах, которые принимает ведомство, для поддержки IT-компаний.

«У нас достаточно широкая линейка мер поддержки — как грантовых, так и других, в частности кредитных. Можно получить грант, причём как стартапу, так и зрелой, крупной компании, которая берёт грант на доработку своих продуктов и решений. В этом году порядка 6 млрд рублей выделено именно на грантовую поддержку», — сказал Паршин.

В Минцифры рассказали о мерах поддержки IT-компаний

Кроме того, он напомнил о программе акселерации, которой занимается Фонд развития интернет инициатив.

В программе абсолютно бесплатно могут принять участие молодые IT-компании, уточнил замглавы ведомства.

«Есть программа кредитной поддержки — это уже на внедрение отечественных решений. Можно получить льготный кредит по льготной ставке (от 1% до 5%) для конечного заёмщика, именно на внедрение отечественного продукта», — заключил Паршин.

Ранее победитель конкурса «Лидеры России. Политика» 2020 года, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева в разговоре с RT прокомментировала развитие предпринимательства в условиях санкций.