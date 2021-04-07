Замглавы Минцифры прокомментировал ситуацию с Zoom

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Заместитель главы Минцифры России Максим Паршин не исключил, что зарубежные интернет-гиганты могут ограничить доступ российских госкомпаний к своей продукции по примеру Zoom. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».
Замглавы Минцифры прокомментировал ситуацию с Zoom
  • Pixabay

«Мы к этому готовы и готовимся», — приводит ТАСС его ответ на соответствующий вопрос.

Также он заявил, что ситуация с Zoom в очередной раз показала, что курс на импортозамещение является единственно возможным.

Ранее в Минцифры рассказали, что в России разработано пять систем видеосвязи, которые могут стать альтернативой Zoom в случае ограничения доступа к сервису российским госучреждениям и госкомпаниям.

6 апреля в IT-дирекции Высшей школы экономики сообщили, что компания Zoom ограничила пользование своим программным обеспечением для российских компаний с государственным участием.

При этом отмечалось, что головной офис компании Zoom Video Communications в США уточняет данные о приостановке продаж сервиса российским госучреждениям. 

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