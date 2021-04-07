Замглавы Минцифры прокомментировал ситуацию с Zoom
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«Мы к этому готовы и готовимся», — приводит ТАСС его ответ на соответствующий вопрос.
Также он заявил, что ситуация с Zoom в очередной раз показала, что курс на импортозамещение является единственно возможным.
Ранее в Минцифры рассказали, что в России разработано пять систем видеосвязи, которые могут стать альтернативой Zoom в случае ограничения доступа к сервису российским госучреждениям и госкомпаниям.
6 апреля в IT-дирекции Высшей школы экономики сообщили, что компания Zoom ограничила пользование своим программным обеспечением для российских компаний с государственным участием.
При этом отмечалось, что головной офис компании Zoom Video Communications в США уточняет данные о приостановке продаж сервиса российским госучреждениям.