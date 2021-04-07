В Минцифры рассказали о возможных российских альтернативах Zoom

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В России разработано пять систем видеосвязи, которые могут стать альтернативой Zoom в случае ограничения доступа к сервису российским госучреждениям и госкомпаниям, отметил замглавы Минцифры Максим Паршин.
В Минцифры рассказали о возможных российских альтернативах Zoom
  • Reuters

«Решение Zoom ограничить доступ для российских госучреждений — ещё одно подтверждение того, что нам необходимо развивать собственные технологические платформы... Сегодня в реестре российского ПО как минимум пять конкурентоспособных российских систем видеосвязи, которые могут быть достойной альтернативой Zoom», — цитирует его пресс-служба ведомства.

Ранее в IT-дирекции Высшей школы экономики сообщили, что компания Zoom ограничила пользование своим программным обеспечением для российских компаний с государственным участием.

В ВШЭ добавили, что, по имеющейся информации, данное ограничение затрагивает все российские организации с госучастием, включая другие вузы. При этом физические лица могут свободно покупать лицензии.

В Zoom Video Communications в США заявили, что уточняют данные о приостановке продаж сервиса российским госучреждениям.

Министр просвещения России Сергей Кравцов отметил, что в стране есть собственная система видео-конференц-связи «Сферум».

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