Кравцов отреагировал на отказ Zoom работать с госкомпаниями из России
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«У нас есть наша отечественная система «Сферум»... Это наша отечественная система видеоконференцсвязи, поэтому мы готовы к любой ситуации и, конечно, мы больше будем ориентироваться на наше программное обеспечение, но, конечно, это в поддержу традиционной системы образования», — заявил он в ходе пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».
Ранее в IT-дирекции Высшей школы экономики сообщили, что компания Zoom ограничила пользование своим программным обеспечением для российских компаний с государственным участием.
В ВШЭ добавили, что, по имеющейся информации, данное ограничение затрагивает все российские организации с госучастием, включая и другие вузы. При этом физические лица могут свободно покупать лицензии.
Первый зампредседателя комиссии Общественной палаты по СМИ Александр Малькевич отметил в беседе с РИА Новости, что России необходимо вывести в приоритет и даже создать национальный проект, связанный с IT-сферой, чтобы снизить процент зависимости от западного программного обеспечения.