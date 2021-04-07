Кравцов отреагировал на отказ Zoom работать с госкомпаниями из России

Министр просвещения России Сергей Кравцов прокомментировал решение Zoom Video Communications запретить своим дистрибьюторам продавать доступ к сервису государственным учреждениям и госкомпаниям в России и СНГ.

«У нас есть наша отечественная система «Сферум»... Это наша отечественная система видеоконференцсвязи, поэтому мы готовы к любой ситуации и, конечно, мы больше будем ориентироваться на наше программное обеспечение, но, конечно, это в поддержу традиционной системы образования», — заявил он в ходе пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

Ранее в IT-дирекции Высшей школы экономики сообщили, что компания Zoom ограничила пользование своим программным обеспечением для российских компаний с государственным участием.

В ВШЭ добавили, что, по имеющейся информации, данное ограничение затрагивает все российские организации с госучастием, включая и другие вузы. При этом физические лица могут свободно покупать лицензии.

Первый зампредседателя комиссии Общественной палаты по СМИ Александр Малькевич отметил в беседе с РИА Новости, что России необходимо вывести в приоритет и даже создать национальный проект, связанный с IT-сферой, чтобы снизить процент зависимости от западного программного обеспечения.