Zoom ограничил пользование своим софтом для российских компаний с госучастием

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Компания Zoom ограничила пользование своим программным обеспечением для российских компаний с государственным участием.
Zoom ограничил пользование своим софтом для российских компаний с госучастием
  • Pixabay

Об этом сообщает IT-дирекция Высшей школы экономики. 

«Вышка больше не сможет пользоваться корпоративной лицензией в Zoom. Ограничения в отношении российских юридических лиц с государственным участием введены в одностороннем порядке компанией Zoom Video Communications», — говорится в заявлении.

В IT-дирекции добавили, что, по имеющейся информации, данное ограничение затрагивает все российские организации с госучастием, включая и другие вузы. При этом физические лица могут свободно покупать лицензии.

Вместе с этим ТАСС отмечает, что головной офис компании Zoom Video Communications в США уточняет данные о приостановке продаж сервиса российским госучреждениям. 

«Похоже, что [эти сведения] основываются на сообщении от одного из агентств, занимающихся продажами на партнёрской основе», — подчеркнул представитель пресс-службы компании.

В компании добавили, что будут готовы озвучить какие-либо выводы лишь после проведения собственной проверки.

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