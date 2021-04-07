Песков оценил ситуацию с продажей доступа к Zoom госучреждениям России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал данные о том, что Zoom Video Communications запретила своим дистрибьютерам продавать доступ к сервису онлайн-конференций госучреждениям и госкомпаниям в России.

«В целом, конечно, можно выразить сожаление и непонимание, почему российские госучреждения, почему высшие учебные заведения тоже лишены теперь возможности оперативно продлевать существующие контракты и подписывать новые», — цитирует его РИА Новости.

Наряду с этим Песков отметил, что сложившаяся ситуация говорит о том, что необходимо переходить на альтернативные платформы, которые уже существуют.

«Конечно, нашим операторам аналогичных платформ нужно будет хорошо поработать, чтобы доделать свои сервисы, у нас ещё недоработки в этой сфере, но в то же время они есть, и они смогут компенсировать отсутствие такого популярного сервиса, как Zoom», — отметил он.

Ранее в IT-дирекции Высшей школы экономики сообщили, что компания Zoom ограничила пользование своим программным обеспечением для российских компаний с государственным участием.

В свою очередь «Коммерсантъ» сообщил, что Zoom Video Communications запретила своим дистрибьютерам продавать доступ к сервису онлайн-конференций госучреждениям и госкомпаниям в России и СНГ. Отмечается, что издание ознакомилось с письмом дистрибьютера решений Zoom в России и СНГ «РайтКонф» партнёрам от 31 марта.