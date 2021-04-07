В Zoom прокомментировали ситуацию с продажей доступа к сервису госучреждениям России

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Головной офис компании Zoom Video Communications в США уточняет появившиеся в СМИ сообщения о приостановке продаж доступа к сервису российским госучреждениям. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.
В Zoom прокомментировали ситуацию с продажей доступа к сервису госучреждениям России
  • © REUTERS / Loren Elliott/File Photo

«Похоже, что (эти сведения. — RT) основываются на сообщении от одного из агентств, занимающихся продажами на партнёрской основе», — сказал представитель компании.

В пресс-службе Zoom Video Communications также заявили, что «уточняют эту информацию».

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что Zoom Video Communications запретила своим дистрибьютерам продавать доступ к сервису онлайн-конференций госучреждениям и госкомпаниям в России и СНГ. Отмечается, что издание ознакомилось с письмом дистрибьютера решений Zoom в России и СНГ «РайтКонф» партнёрам от 31 марта.

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин, комментируя ситуацию, заявил, что «если такое решение в отношении госучреждений и госкомпаний Zoom примет, то возможна блокировка этого сервиса на территории нашей страны как ответная, симметричная мера».

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