В Совфеде рассказали о возможных мерах в отношении Zoom
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«Россия не является сторонником санкционных действий, но если такое решение в отношении госучреждений и госкомпаний Zoom примет, то возможна блокировка этого сервиса на территории нашей страны как ответная, симметричная мера», — цитирует РИА Новости Башкина.
Министр просвещения Сергей Кравцов, комментируя ситуацию с Zoom, напомнил, что в России есть система «Сферум». Отмечается, что работу над сервисом ведёт «Ростелеком». Программа бесплатно передаётся в школы и апробируется в 15 регионах. Кравцов подчеркнул, что система надёжно защищена, как и видеонаблюдение на Едином государственном экзамене.
Ранее в IT-дирекции Высшей школы экономики сообщили, что компания Zoom ограничила пользование своим программным обеспечением для российских компаний с государственным участием.