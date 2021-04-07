В Совфеде рассказали о возможных мерах в отношении Zoom

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин прокомментировал сообщения о том, что Zoom Video Communications запретила своим дистрибьюторам продавать доступ к сервису государственным учреждениям и госкомпаниям в России и СНГ.

«Россия не является сторонником санкционных действий, но если такое решение в отношении госучреждений и госкомпаний Zoom примет, то возможна блокировка этого сервиса на территории нашей страны как ответная, симметричная мера», — цитирует РИА Новости Башкина.

Министр просвещения Сергей Кравцов, комментируя ситуацию с Zoom, напомнил, что в России есть система «Сферум». Отмечается, что работу над сервисом ведёт «Ростелеком». Программа бесплатно передаётся в школы и апробируется в 15 регионах. Кравцов подчеркнул, что система надёжно защищена, как и видеонаблюдение на Едином государственном экзамене.

Ранее в IT-дирекции Высшей школы экономики сообщили, что компания Zoom ограничила пользование своим программным обеспечением для российских компаний с государственным участием.