Российский аналог Zoom получил название «Сферум»

В Московской области уже испытали российский аналог Zoom — программы для организации видеоконференций, он получил название «Сферум», рассказал министр просвещения России Сергей Кравцов.

«Он уже появился по большому счёту, в рамках как раз эксперимента цифровой образовательной среды, и мы успешно его апробировали в Московской области. Я могу сегодня сказать, наверное, впервые название: «Сферум» — «сфера ума». Мы долго выбирали название», — рассказал он журналистам, слова министра приводит РИА Новости.

Работу над сервисом ведёт «Ростелеком». Программа бесплатно передаётся в школы и апробируется в 15 регионах.

Кравцов подчеркнул, что система надёжно защищена, как и видеонаблюдение на Едином государственном экзамене.

В декабре глава Министерства науки и высшего образования России Валерий Фальков рассказал, сколько студентов российских вузов в настоящий момент обучаются дистанционно.