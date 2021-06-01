Бизнес-омбудсмен рассказала о развитии предпринимательства в условиях санкций

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Победитель конкурса «Лидеры России. Политика» 2020 года, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева в разговоре с RT прокомментировала развитие предпринимательства в условиях санкций.

По мнению Минеевой, являются ли введённые против России санкции продуктивными или контпродуктивными — двоякий вопрос.

Тем не менее она отметила, что в стране есть ряд направлений, которые за время действия ограничений показали значительный рост.

«Я вижу, что есть ниши, в которых бизнес развивается. Например, если взять только внутренний туризм — он вырос колоссально. Те, кто смог занять эти ниши, смог увидеть, где в индустрии гостеприимства есть потенциал, где можно предлагать услуги сервиса, улучшать качество пребывания туристов в России, те развивают свой бизнес, мы видим рост», — объяснила Минеева.

Также, по словам московского бизнес-омбудсмена, рост был зафиксирован в секторах онлайн-образования, онлайн-торговли и IT.

Ранее сообщалось, что Всемирный банк пересмотрел прогноз по росту экономики России в 2021 году.

По оценке организации, ВВП страны увеличится на 3,2% вместо ожидавшихся ранее 2,9%. 

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