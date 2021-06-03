Путин заявил, что поддержка бизнеса продолжится

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Президент России Владимир Путин заявил, что поддержка бизнеса продолжится.
Путин заявил, что поддержка бизнеса продолжится
  • Pixabay

Об этом он сказал на церемонии подписания инвестсоглашений на полях ПМЭФ.

«Хочу вас поблагодарить за эту работу и выразить надежду на то, что мы будем не только выходить уверенно из сложной ситуации, в которой оказался весь мир... но, без всяких сомнений, имея в виду тот задел, свидетелями которого мы сегодня являемся, мы выйдем на новые рубежи. У меня в этом нет никакого сомнения. И правительство России делало и будет делать всё, чтобы вас поддержать», — цитирует РИА Новости Путина.

В апреле российский лидер поручил правительству в течение месяца представить меры по поддержке малого и среднего бизнеса. Он отметил, что, в частности, речь должна идти о мерах налогового стимулирования, доступных кредитов, расширения сбыта продукции.

Ранее уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова прокомментировала поддержку бизнеса во время пандемии.

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