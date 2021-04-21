Путин поручил подготовить новые меры поддержки малого и среднего бизнеса

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Правительству поручено в течение месяца представить меры по поддержке малого и среднего бизнеса, заявил президент России Владимир Путин.

Он напомнил, что в 2020 году с 30% до 15% снизили страховые взносы для малого и среднего бизнеса.

«Это решение будет применяться на постоянной основе, пересмотру не подлежит. Поручаю правительству в течение месяца представить дополнительные предложения по поддержке малого и среднего предпринимательства», — сказал президент.

Путин отметил, что, в частности, речь должна идти о мерах налогового стимулирования, доступных кредитов, расширения сбыта продукции.

Ранее уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова прокомментировала поддержку бизнеса во время пандемии.

Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Калашников также оценил ситуацию с поддержкой бизнеса.

По его словам, стимулирующие меры тоже нужны, но в первую очередь следует обеспечить спрос на соответствующие услуги.

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