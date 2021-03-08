В Госдуме прокомментировали ситуацию с поддержкой бизнеса

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Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Калашников прокомментировал ситуацию с поддержкой бизнеса.
В Госдуме прокомментировали ситуацию с поддержкой бизнеса
  • Pixabay

«Конечно, нам нужно прежде всего повысить потребительский спрос, без которого малое и среднее предпринимательство просто погибнет, потому что они основные поставщики тех услуг, которые может покупать население», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, стимулирующие меры тоже нужны, но в первую очередь следует обеспечить спрос на соответствующие услуги.

«Тем самым мы и поддержим бизнес», — добавил Калашников.

Ранее профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что перезапуск программы льготных кредитов бизнесу поможет предпринимателям в период борьбы с пандемией.

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