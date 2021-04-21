«В размере 100% от заработка»: Путин об оплате больничного по уходу за ребёнком до семи лет
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21 апреля 2021
Кроме того, Владимир Путин призвал поддержать семьи, где только один родитель занимается воспитанием детей.
«Поэтому с 1 июля 2021 года детям в возрасте от 8 до 16 лет, растущим в таких семьях, будет назначена выплата. Её размер в среднем по стране составит 5 650 рублей», — сказал он.
Также помощь будет оказана беременным женщинам с низким уровнем дохода — в среднем эта выплата составит 6 350 рублей в месяц.
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Глава государства рассказал об уже действующих программах поддержки семей с детьми и поручил правительству к 1 июля подготовить «целостную систему мер поддержки семей с детьми». По его словам, задача — свести к минимуму угрозу бедности для таких семей.
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«Главное сейчас — обеспечить рост реальных доходов россиян, восстановить его и обеспечить дальнейший рост. Добиться ощутимых изменений в борьбе с бедностью, и прежде всего государство должно предоставить прямую поддержку семьям с детьми, которые находятся в сложной ситуации. Это наша последовательная политика», — заявил Путин.
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Пандемия COVID-19 сильно обострила проблемы социального неравенства и бедности, добавил он.
«Это вызов для всех стран мира, не только у нас такое происходит», — пояснил Путин.
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Президент России заметил, что процедура взыскания алиментов не должна унижать людей. По его словам, государство должно защитить права ребёнка.
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По словам главы государства, в 2022 году должен быть внедрён принцип социального казначейства, согласно которому все федеральные выплаты и услуги будут оформляться в режиме одного окна — без беготни по инстанциям.
«Уже через три года абсолютное большинство государственных и муниципальных услуг должно предоставляться гражданам РФ дистанционно в режиме 24 часа в сутки, семь дней в неделю», — добавил Путин.
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Глава государства отметил, что в период пандемии прямыми выплатами были поддержаны семьи, в которых растут почти 28 млн детей.
По его словам, эти выплаты проводились в автоматическом режиме, как это и нужно людям.
«Такой подход должен стать нормой в работе всех уровней власти. Именно в этом главный смысл национальной социальной инициативы», — пояснил он.
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На новой технологической базе необходимо выстроить всю систему здравоохранения, подчеркнул Путин.
«Предлагаю рассмотреть проблемы здравоохранения на одном из ближайших заседаний Госсовета», — добавил президент.
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Президент сообщил, что в ближайшие три года для работы на селе дополнительно будут направлены 5 тыс. автомобилей скорой помощи, что позволит практически полностью обновить транспортный парк.
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Владимир Путин поручил сделать детский отдых максимально доступным. По его словам, необходимо возвращать половину стоимости путёвки в детские оздоровительные лагеря в 2021 году.