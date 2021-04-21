«В размере 100% от заработка»: Путин об оплате больничного по уходу за ребёнком до семи лет

Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию. Раз в год президент обращается к парламенту, оценивая положение дел в стране и обозначая основные направления внутренней и внешней политики. Как рассказал сам глава государства, важными темами в его послании станут социальные вопросы и развитие инфраструктуры.