Москалькова прокомментировала поддержку бизнеса во время пандемии

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Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова прокомментировала поддержку бизнеса во время пандемии.
Москалькова прокомментировала поддержку бизнеса во время пандемии
  • РИА Новости

В беседе с «Российской газетой» она заявила, что поддержка осуществлялась с единственным условием — сохранения занятости, то есть соблюдения трудовых прав граждан.

Также удалось создать принципиально новую систему прав для социально-экономической поддержки широких слоёв населения.

«Это и отсрочки по налогам, кредитам и страховым взносам, и льготные кредиты, и арендные каникулы, и мораторий на банкротство, и социальная поддержка семей с детьми и тех, кто потерял работу, помощь представителям малого и среднего бизнеса, застройщикам и туроператорам, смягчение требований в лицензировании и другие льготы», — напомнила Москалькова.

Ранее профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что перезапуск программы льготных кредитов бизнесу поможет предпринимателям в период борьбы с пандемией.

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