«Я же русский человек»: Путин рассказал на прямой линии о своей вакцине, третьей мировой и о том, зачем читать «Колобка»

Год назад в разгар первой волны пандемии прямую линию с Владимиром Путиным сначала отменили, а потом частично объединили с большой декабрьской пресс-конференцией. В этом году в самый подъём третьей волны решили, что прогресс и энтузиазм населения помогут решить проблему, и отменять прямую линию не стали. Ставка была сделана на технологичность населения, на то, что у каждого в руках смартфон и каждый уже способен записать и прислать обращение к президенту, а в худшем случае — позвонить в кол-центр. И в целом всё так и получилось: люди звонили, писали и присылали видео с жалобами, просьбами и предложениями. Возможно, что со всеми огрехами отечественной сотовой связи получилось даже живее, чем обычно. У зрителей возникал эффект сопереживания участникам, причём как тем, кто задавал свой вопрос, так и тем, кто пытался в студии его расслышать.

Президентская вакцина «Спутник V»

Первые 40 минут закономерно ушли на то, чтобы разобраться с ситуацией с коронавирусом, вакцинацией и её обязательностью/необязательностью.

«Я не поддерживаю обязательную вакцинацию и продолжаю придерживаться этой же точки зрения, — объяснил Путин. — Были предложения коллег перевести вакцинацию против коронавирусной инфекции в раздел национальных прививок, но депутаты Государственной думы не поддержали, поэтому она не является обязательной в общенациональном плане. Вместе с тем вторая составляющая закона говорит, что в случае подъёма заболеваемости, в случае эпидемии в отдельных регионах по рекомендации главных санитарных врачей руководители регионов имеют право вводить обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан. Поэтому никакой неразберихи здесь в России нет, все действуют в рамках закона».

Президент пообещал, что национального локдауна не будет, если население продолжит активно прививаться. И пояснил, почему не стал, подобно многим, сам прививаться на камеры.

«Я не думаю, что это так уж важно — показать видео. А если бы делали прививку не в руку, а в другое место, тоже надо было бы показать видео? — задал он встречный вопрос одной из ведущих. — Я надеюсь, что в большинстве своём граждане страны понимают, что если я сказал, что прививку сделал, то так оно и есть. На таком уровне, мне кажется, люди не занимаются мелким жульничеством».

Наконец-то раскрылась и одна из интриг минувшей весны: чем именно вакцинировался глава государства.

«Когда я делал, у нас в гражданском обороте были две вакцины: «ЭпиВакКорона» Новосибирского центра «Вектор» и «Спутник V», — рассказал Путин. — Они обе хорошие. Конечно, я мог сделать любую из них. Я принял для себя решение привиться «Спутником V», тем более что вооружённые силы у нас прививаются «Спутником V», а я всё-таки верховный главнокомандующий».

Вакцинации касался и один из самых актуальных в последние дни вопросов: законно ли, если руководство угрожает за отказ прививаться увольнением тем, у кого есть медотвод от прививки?

«Это незаконно, сразу могу сказать, — ответил мужу школьной учительницы Путин. — Если есть медотвод, отвод по медицинским соображениям, требовать вакцинации никто не имеет права. Я думаю, что просто директор школы, где работает ваша супруга, не знает об этом. Надеюсь, что он это услышит и эти требования незаконные снимет».

О чём говорить с Зеленским?

Место в блоке вопросов о международной жизни почти целиком заняли Украина, Великобритания и США.

«Почему Украина не входит в список недружественных стран?» — спросили президента.

«Потому что я не считаю, что украинский народ — недружественный нам народ, — ответил он, раскрыв попутно авторство знаменитого списка. — Я считаю, что украинцы и русские — это вообще один народ. Вот руководство Украины, сегодняшнее руководство сегодняшней Украины, явно недружественно к нам».

Так стало понятно, что встречи с Зеленским в ближайшее время у Путина не будет.

«Что встречаться с Зеленским, если он отдал свою страну под полное внешнее управление? — развёл руками Путин. — Ключевые вопросы жизнедеятельности Украины решаются не в Киеве, а в Вашингтоне, отчасти в Берлине и в Париже. Ну и о чём разговаривать? Я не отказываюсь от встреч подобного рода, надо только понять, о чём говорить».

Британский эсминец, подойдя к берегам Крыма, чуть не спровоцировал международный конфликт. Путина по этому поводу спросили, что было бы, если бы Россия и в самом деле применила силу?

«Мир стоял на пороге третьей мировой?» — буднично уточнила ведущая.

«Даже если бы мы потопили этот корабль, всё равно трудно было бы представить, что мир встал бы на грань третьей мировой войны, — успокоил всех Путин. — Потому что те, кто это делают, знают, что они не могут выйти победителями из этой войны — это очень важная вещь. Не думаю, что и мы бы порадовались тому развитию событий, о котором вы говорите, но мы хотя бы знаем, за что мы боремся. Мы на своей территории боремся за себя, за своё будущее. Это же не мы пришли к ним за тысячи километров, прилетели или пришли по воде — это они пришли к нашим границам и нарушили наше территориальное море».

РИА Новости

© Сергей Савостьянов

Налог на голову надо ввести

Экономический блок вопросов получился широким — от цен на морковь до сверхприбылей металлургов. Когда дошли до сельского хозяйства, прозвучал вопрос: «Правда ли, что планируется ввести налог на рогатый скот?»

«Надо налог на голову ввести для тех, кто распространяет такие слухи, — эмоционально отреагировал Путин. — Нет, никакого налога на скот у нас никто вводить не собирается».

Говоря о сельском хозяйстве, он вообще был очень афористичен.

«Вот мы по курице решили проблему, по куриному мясу, но не все знают, что мы яйцо-то завозим в основном — нет, это серьёзное дело — для того, чтобы курицу растить. А нужно иметь своё первичное яйцо, — президент практически решил дилемму «что было раньше — курица или яйцо». — То же касается и крупного рогатого скота, это же касается и овцеводства».

Один из вопросов коснулся практически лично Путина: президента спросили, как бороться с телефонными мошенниками? Например, с людьми, обокравшими ветерана войны, сидевшего рядом с ним на параде Победы.

«Это просто подонки, — не стал сдерживаться Путин. — Те люди, которые совершают такие преступления в отношении пожилых людей, — просто подонки. Конечно, нужно с этим бороться».

Кузбасские хакеры

Когда заговорили об интернете, который в России никто так и не собирается блокировать, пришла новость о том, что системы прямой линии подвергаются DDoS-атаке. Только что перед этим сорвался звонок из Кузбасса, откуда главе государства пытались пожаловаться на губернатора.

«Шутите? Серьёзно? — удивился Путин. — Оказывается, есть кузбасские хакеры».

Но на вопрос о соцсетях ответил очень обстоятельно. И здесь главный вопрос был в нежелании западных структур взаимодействовать.

«Они нас посылают подальше, когда не выполняют наши требования и российские законы, — сказал президент. — И когда нам говорят: «Знаете, мы у вас будем работать, а если чего не нравится, мы вам бусы дадим и радуйтесь тому, что мы вам дали и что хорошо блестит». Это же унижает наше с вами достоинство. Если вы работаете в нашей стране, деньги приличные зарабатываете, должны подчиняться нашим законам. А так мы им говорим: «Вы там распространяете детскую порнографию, или инструкции по суициду, или как изготавливают «коктейли Молотова» и так далее. Вы должны это убрать». А они нас просто не слушают, даже не хотят слышать, что мы говорим. Ну это же неправильно. Ни одна уважающая себя страна мира себя так не ведёт».

«Война и мир» и «Колобок»

«Что вы поёте на отдыхе?» — прямая линия перешла в личное пространство.

«У меня не так много времени бывает для отдыха, но у нас ведь как говорят: если отдыхают люди, посидят-посидят немного, да и выпьют, а если бокал поднимут, то уже обязательно что-нибудь и споют, — сказал Путин. — Я же русский человек, поэтому я мало чем отличаюсь от подавляющего большинства наших граждан в этом смысле. А что поём? Русские песни, советские — они мелодичные, красивые и содержательные».

«Где вы будете работать после отставки?»

«Зачем после отставки работать? — удивился президент. — Буду на печке сидеть».

Вопрос про передачу власти и своего преемника.

«Конечно, подойдёт время, и я, надеюсь, смогу сказать о том, что такой-то или такой-то человек, по моему мнению, достоин того, чтобы возглавить такую замечательную страну, как наша родина — Россия», — ответил Путин серьёзно.

Но самым философским получился ответ на легкомысленный вопрос «Какое произведение оказало на вас наибольшее влияние?».

«Война и мир», Первый концерт Чайковского и «Колобок», — без промедления заявил Путин. — Потому что как только вы, уважаемые коллеги, сочтёте принимать за чистую правду льстивые речи и будете погружаться в соответствующее состояние под воздействием того, что вам говорят, то рискуете быть съеденными».