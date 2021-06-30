Эксперт назвал проведение прямой линии с Путиным очень своевременным

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Анастасия Румянцева
Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко заявил в беседе с RT о том, что прямая линия с российским президентом Владимиром Путиным была своевременна, поскольку накопилось достаточно большое количество вопросов для обсуждения.
Эксперт назвал проведение прямой линии с Путиным очень своевременным
  • © РИА Новости / POOL

«Я считаю, что прямая линия была очень своевременной, потому что ситуация в мире меняется очень быстро. Был ряд важных событий, если брать внешнюю политику: например, состоялась встреча президентов России и США, другое обстоятельство — пандемия не ослабевает, каждого из нас волнует, как мы проходим её, какие возможны последствия и как будет реагировать руководство страны на это», — отметил Оленченко.

Он добавил, что на вопросы об инфляции, о росте цен на продукты были даны ответы, а также были объяснены причины и даны заверения о том, что «руководство принимает меры по тому, чтобы сгладить трудности, которые возникают». 

Кроме того, эксперт пояснил, что население волнуют вопросы отношений с другими странами, в частности с Украиной.

«Важно, что российский президент намеревается подготовить статью и разместить её в информационном пространстве для того, чтобы полностью расставить акценты в вопросе украинского и русского народов. Важно, что Путин высказал позицию по поводу провокации у берегов Крыма. Здесь подоплёка такова, что мы предупредили западные страны, что не надо заигрываться... Россия всегда будет действовать определённо и чётко по защите своих границ и своего суверенитета», — объяснил специалист.

Оленченко также отметил важность подтверждения президентом того факта, что все российские вакцины безвредны и эффективны.

«Он сам назвал вакцину, которой вакцинировался. Я считаю, что это такой серьёзный шаг в сторону побуждения людей вакцинироваться... Мне кажется, что это основные моменты, которые были в прямой линии. Интерес к ней был большой», — заключил собеседник RT. 

В среду, 30 июня, состоялась прямая линия с президентом России Владимиром Путиным.

Глава государства на протяжении 3 часов 42 минут отвечал на интересующие граждан вопросы.

Наибольший интерес россияне проявили к теме борьбы с COVID-19, социальным проблемам и экономической ситуации в стране. Президент заверил, что ни одно из обращений не останется без внимания.

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