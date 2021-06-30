Первая с начала пандемии и 18-я по счёту: Путин ответит на вопросы россиян в ходе прямой линии

В среду, 30 июня, пройдёт прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. Глава государства в 18-й раз ответит на интересующие граждан вопросы. Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в текущем году упор будет сделан на приложения для смартфонов, которые позволят россиянам задать свой вопрос Путину без посредников. Предыдущая прямая линия с президентом РФ проводилась в 2019 году. Тогда длительность программы составила четыре часа и восемь минут.

kremlin.ru