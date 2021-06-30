Первая с начала пандемии и 18-я по счёту: Путин ответит на вопросы россиян в ходе прямой линии
- kremlin.ru
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30 июня 2021
Продолжительность прямых линий с Владимиром Путиным в разные годы.
- RT
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Напомним, что впервые прямая линия с Владимиром Путиным была проведена 24 декабря 2001 года. Подобные мероприятия проходили ежегодно, исключением стали 2004 и 2012 годы.
Когда Путин занимал должность премьер-министра России, программа выходила под названием «Разговор с Владимиром Путиным». Рекордным по числу заданных вопросов стал 2015 год, тогда в адрес российского лидера было направлено 3,25 млн обращений.
Самой продолжительной оказалась прямая линия 2013 года, когда Путин отвечал на вопросы 4 часа 48 минут.
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Как следует из данных опроса ВЦИОМ, 35% россиян информированы о прямой линии и планируют внимательно следить за диалогом Владимира Путина с гражданами, передаёт РИА Новости.
При этом 12% респондентов планируют посмотреть отдельные фрагменты программы.
Отмечается, что 10% граждан РФ планируют задать вопрос президенту. Также опрошенных попросили назвать известные им способы задать вопрос главе государства.
«66% ответили, что это можно сделать по телефону, 47% знают о возможности отправить смс-сообщение, 45% слышали о сайте «Москва-Путину.рф», 40% знают, что вопрос можно задать в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте», 36% слышали о специальном мобильном приложении «Москва — Путину». Не смогли назвать ни одного способа задать вопрос президенту 8% наших сограждан», — говорится в опросе.
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Согласно последним данным, более 1 млн обращений поступило в адрес президента России в этом году.
Как сообщал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 24», преобладающее число вопросов граждан связано с коронавирусной инфекцией и вакцинацией от COVID-19.
«Набор тем, в принципе, от года к году меняется. Установить какую-то тенденцию сложно. В этом году, конечно, всему голова — это ковид во всех ипостасях», — говорил он.
Также официальный представитель Кремля заметил, что россиян интересует тема экономики и выход из кризиса.
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Как сообщал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, в этом году прямая линия с Владимиром Путиным пройдёт в студии без аудитории, а вопросы все желающие смогут задать президенту в том числе в специальном приложении «Москва — Путину».
«Без лишних посредников» — девиз нынешнего мероприятия.
По словам Пескова, прямая линия в 2021 году будет «высокотехнологичной», упор сделают «на приложение для смартфонов». Как считает официальный представитель Кремля, «будет прямой разговор, президент будет иметь возможность видеть всю палитру тем, которые объединят вопросы, подтемы, географию страны — где какие вопросы доминируют».
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День добрый, уважаемые читатели RT! Мы начинаем нашу текстовую трансляцию. Тема — прямая линия с Владимиром Путиным.
Глава государства ответит на вопросы граждан в 18-й раз.
Прямая линия проходит в Центре международной торговли в Москве, но из-за ухудшения ситуации с коронавирусом зрителей в студии не будет. Отвечать на вопросы россиян из разных регионов Путин будет в онлайн-режиме.