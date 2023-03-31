«Декларация о нейтралитете»: на каких условиях российских теннисистов допустили на Уимблдон

Британская Ассоциация лаун-тенниса сняла запрет на участие российских и белорусских спортсменов в турнирах на территории страны. Как сообщили в LTA, выступать на Уимблдоне и других соревнованиях атлеты смогут в нейтральном статусе и в случае выполнения определённых обязательств. В свою очередь, организаторы Уимблдонского турнира уточнили, что в число требований, необходимых для участия в соревнованиях, вошли отсутствие финансирования со стороны государства и запрет на выражение поддержки проведения СВО.

На протяжении последних месяцев в спортивном мире широко обсуждался вопрос допуска россиян и белорусов до участия в теннисных турнирах на территории Великобритании, в том числе Уимблдоне. Однако окончательное решение было принято лишь в конце марта. Ассоциация лаун-тенниса (LTA) официально сообщила, что снимает запрет на выступление атлетов из России и Белоруссии, но разрешит им заявляться на соревнования на определённых условиях — игроки и тренеры должны будут подписать «декларации о нейтралитете». Аналогичное заявление в пятницу, 31 марта, распространил Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) — организатор Уимблдонского турнира.

Впервые слухи о возможном допуске отечественных спортсменов пошли в декабре 2022 года. Тогда издание The Telegraph писало, что в AELTC готовы пойти на этот шаг, так как не хотят «бороться с остальным теннисным миром» и боятся обесценивания Уимблдона как одного из самых статусных турниров. Наверняка, свою роль сыграли и наложенные на LTA санкции: ATP и WTA оштрафовали её суммарно на $2 млн, а также не учитывали очки, набранные на британском мейджоре.

В связи с этим в первой половине марта появились слухи, что россиянам позволят участвовать в соревнованиях под эгидой LTA, но при выполнении определённых обязательств. По сведениям Daily Mail, речь шла о необходимости подписать своеобразный «кодекс поведения». Тогда его детали не были проработаны детально, но говорилось о возможном запрете на ношение флага и выражение поддержки стране. Эти слухи частично подтвердились.

Как заявили в LTA, российские спортсмены смогут выступать на турнирах в нейтральном статусе, однако под запретом будут «любые флаги, символы или другие действия», которые выражают поддержку России, Белоруссии или проведению СВО. В свою очередь, в AELTC уточнили, что атлеты, получающие финансирование от государства или госкомпаний для участия в Уимблдоне, не будут допущены к турниру.

«Это было невероятно трудное решение, которое принималось тяжело и после серьёзных размышлений о тех, на кого оно повлияет. По нашему мнению, с учетом всех факторов это наиболее подходящие условия для проведения турнира в этом году. Мы благодарны правительству за поддержку, оказанную нам и другим заинтересованным теннисным организациям в ходе работы над этим сложным вопросом и согласования условий, которые мы считаем выполнимыми. Если в период до начала соревнований обстоятельства существенно изменятся, мы это обдумаем и примем соответствующие меры», — отметил председатель AELTC Ян Хьюитт.

В ATP и WTA приветствовали решение снять запрет на участие россиян в соревнованиях на территории Великобритании. Об этом Ассоциации заявили в совместном пресс-релизе.

«Мы рады, что этим летом у всех игроков будет возможность принять участие в Уимблдонском турнире и соревнованиях под эгидой LTA. Потребовались совместные усилия в сфере спорта, чтобы прийти к работоспособному решению, которое служит защите честной игры. Положение дел остается крайне сложным, и нам хотелось бы поблагодарить Уимблдон и Ассоциацию лаун-тенниса за усилия, приложенные для достижения данного результата», — говорится в сообщении.

Таким образом, уже в июне отечественные спортсмены получат возможность вновь выступить в Великобритании. 12 июня в Ноттингеме стартует турнир WTA 250, а семь дней спустя будут сыграны первые матчи первенства ATP 500 в Лондоне. В 2019 году Даниил Медведев был близок к тому, чтобы стать первым российским триумфатором Queen’s Club Championship, но в полуфинале уступил Жилю Симону в трёх сетах — 7:6 (7:4), 4:6, 3:6.

В России решение LTA и AELTC оценили неоднозначно. Так, заслуженный тренер России Владимир Камельзон остался доволен вердиктом и признался, что рад за спортсменов.

«Не могу испытывать ничего, кроме как полного удовлетворения в связи с допуском россиян до выступления на Уимблдоне. Очень рад за российских теннисистов. У нас есть очень хорошие ребята — Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Карен Хачанов. Да ещё и молодёжь на подходе. Думаю, это отличная новость, счастье. Наконец зарубежные федерации начинают понимать, что отсутствие российских теннисистов обедняет турнир», — сказал собеседник RT.

По его словам, не имеет значения, что именно сподвигло британцев изменить свою позицию относительно участия россиян. Главное, что те получат возможность бороться за трофеи на престижных первенствах. Также он отметил и факт изменения отношения к отечественным атлетам в мире.

«Важно, что в целом обстановка меняется. Даже глава МОК Томас Бах очнулся и говорит: сколько можно этим заниматься? Хотя у меня к нему и был определённый негатив после его объятий с Владимиром Зеленским, но его выступление изменило это отношение. Действительно, нельзя быть президентом Международного олимпийского комитета и идти на поводу у политики, заниматься уничтожением каких-то команд. Думаю, одно сопряжено с другим. Англичане правильно делают, что допускают россиян. Это очень приятно», — добавил Камельзон.

И хотя специалист выразил недовольство тем фактом, что россиянам придётся соблюдать определённые условия ради получения права играть в Великобритании, дивиденды он посчитал более весомыми.

«Каждый человек рассуждает по-своему. Лично мне, как профессиональному тренеру, важно, чтобы наши спортсмены имели возможность играть. Выступление на таких турнирах, как Уимблдон, формирует имидж российского тенниса. Во все времена у нас были талантливые игроки — даже до прихода Евгения Кафельникова и Марата Сафина. Вспомните Николая Озерова, Андрея Чеснокова, Александра Волкова. И когда нас начинают прижимать и не дают возможности выступать, заставляют писать расписки против своей страны — это маразм, от которого постепенно будут уходить», — заключил тренер.

При этом двукратный победитель турниров Большого шлема в одиночном разряде Евгений Кафельников признался, что для него вердикт LTA и AELTC не стал сюрпризом.

«Для меня ожидаемо, что российских теннисистов допустят на Уимблдон. У меня не было ни малейших сомнений, что так и будет», — цитирует Кафельникова «Чемпионат».

В свою очередь, полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков призвал россиян не подписывать никаких «деклараций», так как не видит в этом смысла.

«Новость о допуске на Уимбилдон-то хорошая, но есть одно «но». Организаторы же хотят, чтобы что-то подписали. Я считаю, что уже подписано всё, что можно. В правилах ATP и WTA всё написано, включая правила матча, поведение игрока и даже интервью: что игрок может говорить, а что — нет. Больше игроки вообще не должны ничего подписывать», — сказал Чесноков.