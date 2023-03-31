Камельзон: выступление на таких турнирах, как Уимблдон, формирует имидж российского тенниса

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Заслуженный тренер России Владимир Камельзон отреагировал на информацию о том, что российские и белорусские теннисисты должны подписать «декларацию о нейтралитете» для допуска на Уимблдонский турнир.
Камельзон: выступление на таких турнирах, как Уимблдон, формирует имидж российского тенниса
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«Каждый человек рассуждает по-своему. Лично мне, как профессиональному тренеру, важно, чтобы наши спортсмены имели возможность играть. Выступление на таких турнирах, как Уимблдон, формирует имидж российского тенниса. Во все времена у нас были талантливые игроки — даже до прихода Евгения Кафельникова и Марата Сафина. Вспомните Николая Озерова, Андрея Чеснокова, Александра Волкова. И когда нас начинают прижимать и не дают возможности выступать, заставляют писать расписки против своей страны — это маразм, от которого постепенно будут уходить», — сказал Камельзон в интервью RT.

Ранее Камельзон заявил, что не считает решение Ассоциации лаун-тенниса о допуске российских и белорусских спортсменов на Уимблдонский турнир продиктованным лишь санкциями в их адрес.

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