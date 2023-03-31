Камельзон: главное, что россияне смогут сыграть на Уимблдоне

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон не считает, что решение Ассоциации лаун-тенниса (LTA) о допуске российских и белорусских спортсменов на Уимблдонский турнир продиктовано лишь санкциями в их адрес.

«Не расстраивает ли, что решение Ассоциации лаун-тенниса продиктовано лишь санкциями в их адрес? Это уже технический момент. Главное, что россияне смогут сыграть на Уимблдоне. Ассоциация лаун-тенниса — не бедная организация, для них не было бы проблемой заплатить этот штраф. Важно то, что в целом обстановка меняется.



Даже глава МОК Томас Бах очнулся и говорит, сколько можно этим заниматься? Хотя у меня к нему и был определённый негатив после его объятий с Владимиром Зеленским, но его выступление изменило это отношение. Действительно, нельзя быть президентом Международного олимпийского комитета и идти на поводу у политики, заниматься уничтожением каких-то команд. Думаю, одно сопряжено с другим. Англичане правильно делают, что допускают россиян. Это очень приятно», — сказал Камельзон в интервью RT.

Ранее Камельзон заявил, что удовлетворён допуском российских теннисистов на Уимблдон.