Камельзон удовлетворён допуском российских теннисистов на Уимблдон
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«Не могу испытывать ничего, кроме как полного удовлетворения в связи с допуском россиян до выступления на Уимблдоне. Очень рад за российских теннисистов. У нас есть очень хорошие ребята — Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Карен Хачанов. Да ещё и молодёжь на подходе. Думаю, это отличная новость, счастье. Наконец зарубежные федерации начинают понимать, что отсутствие российских теннисистов обедняет турнир», — сказал Камельзон в интервью RT.
Ранее Женская теннисная ассоциация и Ассоциация теннисистов-профессионалов поблагодарила организаторов Уимблдона за допуск российских и белорусских спортсменов.