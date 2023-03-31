Камельзон удовлетворён допуском российских теннисистов на Уимблдон

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон отреагировал на допуск российских и белорусских теннисистов на Уимблдонский турнир.

«Не могу испытывать ничего, кроме как полного удовлетворения в связи с допуском россиян до выступления на Уимблдоне. Очень рад за российских теннисистов. У нас есть очень хорошие ребята — Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Карен Хачанов. Да ещё и молодёжь на подходе. Думаю, это отличная новость, счастье. Наконец зарубежные федерации начинают понимать, что отсутствие российских теннисистов обедняет турнир», — сказал Камельзон в интервью RT.

Ранее Женская теннисная ассоциация и Ассоциация теннисистов-профессионалов поблагодарила организаторов Уимблдона за допуск российских и белорусских спортсменов.