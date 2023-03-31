WTA и ATP поблагодарила организаторов Уимблдона за допуск россиян и белорусов

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Женская теннисная ассоциация (WTA) и Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) поблагодарила Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) и Ассоциацию лаун-тенниса (LTA) за допуск российских и белорусских спортсменов к участию в турнирах.
WTA и ATP поблагодарила организаторов Уимблдона за допуск россиян и белорусов
  • Gettyimages.ru
  • © Ryan Pierse

«Мы рады, что все игроки получат возможность выступать на Уимблдоне и соревнованиях LTA этим летом. Эта ситуация остаётся крайне сложной, и мы хотели бы поблагодарить Уимблдон и LTA за их усилия по достижению этого результата», — говорится в заявлении WTA и ATP.

В организации также заявили, что потребовались совместные усилия всего спорта, чтобы прийти к приемлемому решению, которое защищает справедливость игры. 

Российские и белорусские теннисисты выступят на Уимблдоне в качестве нейтральных спортсменов. Им будет запрещено на турнире публично выражать поддержку СВО и иметь государственные компании в качестве спонсоров.

Россияне и белорусы ранее допускались на турниры ATP и WTA в нейтральном статусе во всех странах, кроме Великобритании.

Уимблдон-2023 пройдёт с 3 по 16 июля. 

Ранее организаторы Уимблдона приняли решение допустить российских и белорусских теннисистов до турнира Большого шлема.

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