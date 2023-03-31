Российским теннисистам разрешили выступать на Уимблдоне

Организаторы Уимблдона приняли решение допустить российских и белорусских теннисистов до турнира Большого шлема.

«В настоящее время мы намерены принимать заявки от россиян и белорусов при условии, что они будут выступать в качестве нейтральных спортсменов и соблюдать соответствующие условия», — говорится в заявлении Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (AELTC).

Также в организации заявили, что россиянам и белорусам будет запрещено на турнире публично выражать поддержку СВО и иметь государственные компании в качестве спонсоров.

Россияне и белорусы допускаются на турниры Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA) в нейтральном статусе во всех странах, кроме Великобритании.

Уимблдон-2023 пройдёт с 3 по 16 июля.

Ранее сообщалось, что принцесса Уэльская Кэтрин готова будет соблюсти традицию и лично вручить призы за победу в Открытом чемпионате Великобритании по теннису 2023 года даже в том случае, если победителями окажутся спортсмены из России или Белоруссии.