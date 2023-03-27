The Times: принцесса Уэльская наградит россиян в случае победы на Уимблдоне-2023

Принцесса Уэльская Кэтрин готова будет соблюсти традицию и лично вручить призы за победу в Открытом чемпионате Великобритании по теннису 2023 года даже в том случае, если победителями окажутся спортсмены из России или Белоруссии.

Несмотря на опасения в кругах королевской семьи по поводу впечатления, которое может произвести вручение одним из её высокопоставленных членов награды в руки спортсмена из России или Белоруссии, принцесса Уэльская намерена исполнить свои обязанности покровительницы Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета, в качестве которой она в 2017 году сменила королеву Елизавету II, сообщает The Times.

Уточняется, что решение о допуске российских и белорусских теннисистов на Уимблдон-2023 должно быть принято в течение ближайших двух недель. Организаторы намерены допустить россиян и белорусов на турнир в нейтральном статусе и без упоминания их происхождения на табло и в телевизионной графике.

Напомним, россияне и белорусы допускаются на турниры Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA) в нейтральном статусе во всех странах, кроме Великобритании.

В ответ на недопуск представителей России и Белоруссии на Уимблдон-2022 АTP и WTA приняли решение не присуждать участникам турнира рейтинговые очки. ATP и WTA оштрафовали Ассоциацию лаун-тенниса Великобритании и Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета на $1 млн за отстранение российских и белорусских спортсменов от турниров в британских Истбурне, Ноттингеме и Бирмингеме.

Ранее президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал информацию о желании российской теннисистки Варвары Грачёвой получить гражданство Франции.