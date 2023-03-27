Тарпищев не знает о желании российской теннисистки Грачёвой получить гражданство Франции
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«Пусть пишут что хотят. Мне неизвестно об этом. В целом Грачёва из плеяды наших молодых и талантливых теннисистов. Сейчас я провожу сбор с юными теннисистами в Турции — здесь у нас много таких», — цитирует Тарпищева ТАСС.
Как сообщает L'Équipe, Грачёва завершила подачу заявления на французское гражданство.
Спортсменка с 2016 года тренируется в теннисном центре в Канне.
26 марта Грачёва вышла в 1/8 финала «Мастерса» в Майами (США), обыграв польку Магдалену Фрех.
Ранее Тарпищев рассказал о задаче россиянина Даниила Медведева на турнире в Майами (США).