Тарпищев не знает о желании российской теннисистки Грачёвой получить гражданство Франции

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о желании российской теннисистки Варвары Грачёвой получить гражданство Франции.

«Пусть пишут что хотят. Мне неизвестно об этом. В целом Грачёва из плеяды наших молодых и талантливых теннисистов. Сейчас я провожу сбор с юными теннисистами в Турции — здесь у нас много таких», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Как сообщает L'Équipe, Грачёва завершила подачу заявления на французское гражданство.

Спортсменка с 2016 года тренируется в теннисном центре в Канне.

26 марта Грачёва вышла в 1/8 финала «Мастерса» в Майами (США), обыграв польку Магдалену Фрех.

Ранее Тарпищев рассказал о задаче россиянина Даниила Медведева на турнире в Майами (США).