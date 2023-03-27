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Тарпищев не знает о желании российской теннисистки Грачёвой получить гражданство Франции

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о желании российской теннисистки Варвары Грачёвой получить гражданство Франции.
Тарпищев не знает о желании российской теннисистки Грачёвой получить гражданство Франции
  • Gettyimages.ru
  • © Matthew Stockman

«Пусть пишут что хотят. Мне неизвестно об этом. В целом Грачёва из плеяды наших молодых и талантливых теннисистов. Сейчас я провожу сбор с юными теннисистами в Турции — здесь у нас много таких», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Как сообщает L'Équipe, Грачёва завершила подачу заявления на французское гражданство.

Спортсменка с 2016 года тренируется в теннисном центре в Канне.

26 марта Грачёва вышла в 1/8 финала «Мастерса» в Майами (США), обыграв польку Магдалену Фрех.

Ранее Тарпищев рассказал о задаче россиянина Даниила Медведева на турнире в Майами (США).

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