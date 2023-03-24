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Тарпищев назвал задачу Медведева на турнире в Майами

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал о задаче россиянина Даниила Медведева на турнире в Майами (США).
Тарпищев назвал задачу Медведева на турнире в Майами
  • AP
  • © Mark J. Terrill

«Проблема Медведева сейчас в восстановлении от предыдущих четырёх турниров. Нервная нагрузка была очень большой. Задача состоит в том, чтобы вернуть потенциал, который был две недели назад», — цитирует Тарпищева «Спорт-Экспресс».

В матче второго круга на турнире в Майами россиянин встретится с победителем пары Роберто Карбальес-Баэна (Испания) — Бернабе Сапата-Миральес (Испания).

Ранее Тарпищев высказался о победе россиянина Андрея Рублёва над американцем Джеффри-Джоном Вулфом.

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