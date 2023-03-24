Тарпищев — о победе Рублёва: форма ещё не лучшая, но она придёт позже
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«Форма ещё не лучшая, она придёт позже. Нормально играет свой агрессивный теннис, как обычно, и достигает результата. Большой объём физической нагрузки, поэтому форма на сегодня не должна быть идеальной», — цитирует Тарпищева «Спорт-Экспресс».
Встреча закончилась победой россиянина со счётом 7:6 (7:3), 6:4. Игра продолжалась 1 час 41 минуту.
На счету россиянина 16 эйсов, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из семи. Вулф семь раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и использовал один брейк-пойнт из шести.
Ранее Рублёв одержал победу над соотечественником Даниилом Медведевым в выставочном матче в Мехико.