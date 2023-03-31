Навстречу друг другу: Медведев сокрушил Юбэнкса, а Хачанов расправился с Серундоло в четвертьфинале «Мастерса» в Майами

Даниил Медведев пробился в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Майами. До паузы из-за дождя пятая ракетка мира не очень уверенно смотрелся в противостоянии с Кристофером Юбэнксом, но после неё взял пять геймов подряд и впоследствии добился уверенной победы. За выход в решающий раунд он поборется с соотечественником Кареном Хачановым, который без особых проблем разобрался с Франсиско Серундоло. Допустив брейк по ходу первой партии, россиянин вернул себе инициативу и всего за 76 минут оформил путёвку в полуфинал.

Человек дождя

К четвертьфиналу «Мастерса» в Майами Даниил Медведев подходил в статусе явного фаворита. И дело не только в том, что на пути к этой стадии он провёл на один матч меньше запланированного (из-за травмы от встречи с ним был вынужден отказаться Алекс Молчан). Его оппонент Кристофер Юбэнкс не только не считался элитным теннисистом, но даже не входил в первую сотню рейтинга ATP. На момент старта соревнований он располагался лишь на 119-й строчке, причём за последнюю неделю потерял 11 позиций. Более того, в 2023-м он лишь семь раз выходил на корт и потерпел аж пять поражений, сломив сопротивление лишь Душана Лайовича и Уго Умбера.

Несмотря на это, старт противостояния получился для Медведева непростым. И виноват в этом скорее он сам. В первом сете он совершил четыре двойные и восемь невынужденных ошибок и в целом слишком много позволял визави. В то время как американец очень уверенно смотрелся на своей подаче, россиянин испытывал колоссальные трудности. В первом же гейме на приёме Юбэнкс сумел навязать серьёзную борьбу, а во втором и вовсе заработал сразу пять брейк-пойнтов. Правда, ни один из них он не сумел реализовать.

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Медведеву была необходима пауза, чтобы прийти в себя и внести необходимые корректировки. И помогла ему погода. При счёте 3:2 в пользу Юбэнкса в Майами Гарденс пошёл дождь, из-за чего матч был прерван. А после возвращения на корт перед болельщиками предстал другой россиянин. Следующий же гейм он взял под ноль, а затем сделал два подряд брейка и легко забрал стартовую партию.

До определённого момента во втором сете всё также шло под диктовку Даниила. Он действовал безукоризненно и позволил сопернику выиграть лишь три из 15 первых розыгрышей на приёме, а затем оформил брейк. Кристофер отчаянно сражался и оставался на плаву благодаря мощной подаче и своевременным выходам в сетке. Но, как только мазал первым мячом, испытывал колоссальные сложности.

Медведев повёл, однако уже спустя несколько минут собственноручно помог Юбэнксу восстановить паритет. Двойная вкупе с парой неточных ударов с задней линии стоили ему гейма. Да и американец пошёл ва-банк и стал пытаться вколачивать мяч аккурат под заднюю линию. И к такой прыти оппонента россиянин оказался не готов.

Всё шло к тай-брейку, но доводить дело до него Медведев всё же не стал. При счёте 5:6 Юбэнкс дрогнул и отдал три розыгрыша из четырёх: запорол смеш, дважды не попал в квадрат и угодил в сетку в довольно простой ситуации. И хотя впоследствии собрался и отыграл оба матчбола, остановить россиянина всё же не сумел. С третьей попытки тот дожал американца и впервые в карьере пробился в полуфинал соревнований в Майами — 6:3, 7:5.

Доминирование Хачанова

Триумф в противостоянии со Стефаносом Циципасом с ходу возвёл Карена Хачанова в статус одного из фаворитов соревнований. Но, чтобы пройти в полуфинал, где его уже ожидал Медведев, россиянину было необходимо преодолеть испытание крайне непростым соперником. В Майами Франсиско Серундоло уже успел расправиться не только с Лоренцо Сонего, но и с шестой ракеткой мира Феликсом Оже-Альяссимом, поэтому не казался мальчиком для битья.

Это по ходу старта первого сета осознал и Карен. Частично он сам помог Франсиско зацепиться на приёме при счёте 2:2, но не только его проблемы с попаданием первым мячом и пара невынужденных ошибок заставили его оказаться в роли догоняющего. Временами аргентинец очень мощно контратаковал и тем самым ставил россиянина в ступор. А несколько ударов и вовсе получились сумасшедшими.

Но Серундоло явно не хватало стабильности. Внезапно он стал всё реже справляться с топ-спинами Хачанова справа и грешить неточностью. В общей сложности за первый сет он допустил десять промахов (в три раза больше визави) и позволил тому выиграть четыре гейма подряд, причём два из них — на своей подаче. А двойная на брейк-пойнте выглядела как признак отчаяния.

Провал в первой партии настолько деморализовал Серундоло, что на вторую он фактически не вышел. В длинных розыгрышах он регулярно уступал, много мазал, а на приёме был практически беспомощен. Из 23 очков он взял лишь семь. Хачанов же продолжал планомерно наращивать преимущество. В первом же гейме он сделал брейк, а потом повторил свой успех в пятом, окончательно сняв все вопросы о победителе. Франсиско сумел избежать разгрома, но не более — 3:6, 2:6.

Вылет Александровой

Пожалуй, самый сложный соперник на пути к полуфиналу был у Екатерины Александровой. Ей предстояло помериться силами с двукратной победительницей Уимблдона Петрой Квитовой, в предыдущем круге победившей другую россиянку. Варвара Грачёва упорно сопротивлялась на протяжении двух часов, но всё же потерпела поражение — 5:7, 6:7 (5:7).

Что касается очного противостояния спортсменок, то, несмотря на длительное пребывание в туре, ранее они встречались на корте лишь однажды. В 2020 году их пути пересеклись на Australian Open, где чешка без особых проблем расправилась с россиянкой (6:1, 6:2). Примечательно, что в том же году Александрова могла взять реванш и технически это сделала. Визави была вынуждена сняться с турнира в Санкт-Петербурге, вследствие чего Екатерина без борьбы вышла в следующий раунд.

В этот же раз Квитова всё же добралась до корта и очень уверенно выиграла стартовый сет. Чешка не позволила россиянке заработать ни одного брейк-пойнта, в то время как у самой их было семь, пусть и реализовала она лишь один. По сути, всё могло закончиться при счёте 3:5, но Александрова собралась и отыграла два сетбола, однако чуть позже всё же капитулировала.

Залог успеха Петры в первой партии заключался в её сверхуверенной игре на подаче. При попадании первым мячом она практически не уступала в розыгрышах (16 из 20), а получалось у неё это весьма часто (в 74% случаев). Но во второй всё изменилось. 12-я ракетка мира стала действовать менее стабильно, да ещё и двойные посыпались одна за одной. В общей сложности их набралось аж четыре. И этой слабостью не могла не воспользоваться Александрова. Теперь уже она не предоставила оппонентке ни одной возможности преуспеть на приёме, а сама воспользовалась одним из пяти шансов.

В несвойственной для женского тенниса манере девушки продолжили брать свои подачи и в третьей партии и вплоть до седьмого гейма делали это с лёгкостью. Первую попытку вырваться вперёд предприняла россиянка и была в шаге от триумфа, но три подряд осечки свели её старания на нет. И, судя по всему, так надломили, что уже несколько минут спустя она сама оказалась в роли догоняющей. Две двойные, серия промахов — и Квитова уже готовится забирать путёвку в полуфинал.

Переломить ход противостояния Александрова уже не смогла. Пусть она и отыграла один матчбол, на большее её не хватило. Квитова победила в 133-минутном триллере (6:4, 3:6, 6:3) и прошла дальше. За выход в решающий раунд она сразится с Сораной Кырстей.