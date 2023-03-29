На фоне драмы Потаповой и стабильности Медведева: как Хачанов сенсационно выбил Циципаса с «Мастерса» в Майами

Карен Хачанов впервые в карьере победил Стефаноса Циципаса и пробился в 1/4 финала турнира серии «Мастерс» в Майами. Даниил Медведев не испытал никаких проблем во встрече с французом Кентеном Алисом и отдал всего девять геймов на пути к решающим матчам. Андрей Рублёв не смог заработать ни одного брейк-пойнта и уступил в двух сетах Яннику Синнеру. Анастасия Потапова заработала два матчбола в решающей партии матча с Джессикой Пегулой, но не реализовала их и проиграла на тай-брейке.

После Индиан-Уэллса, который запомнился ярким выступлением Даниила Медведева, чуть не повторившего рекордную серию побед из 20 матчей, сильнейшие теннисисты мира отправились на второй, не менее значимый американский турнир — в Майами. В мужской сетке до 1/8 финала «Мастерса», помимо пятой ракетки мира, ожидаемо дошли Карен Хачанов и Андрей Рублёв. Однако борьба за место в восьмёрке сильнейших обещала быть непростой.

Реванш Хачанова

Самый неудобный соперник достался Хачанову. Ему предстояло сыграть с третьей ракеткой мира Стефаносом Циципасом. Россиянин ранее встречался с ним шесть раз, и все матчи остались за греком. Последнее поражение на Australian Open было, пожалуй, самым обидным. Карен уступил в четырёх сетах, однако в любом случае позитивно отнёсся к результату выступления на турнире, поскольку впервые добрался до стадии четвертьфинала.

Увы, ярко проявить себя далее не позволила травма. Он снялся с соревнований в Роттердаме и Марселе. В Дубае спортсмен не смог преодолеть первый круг. Чуть лучше получилось в Индиан-Уэллсе: Хачанов добрался до 1/16 финала, где уступил испанцу Алехандро Давидович-Фокине. Майами же стал первым турниром после вынужденной паузы, где россиянин наконец набрал форму и заиграл как на первом «Шлеме» сезона. Перед битвой с Циципасом он в трёх сетах победил малоизвестного аргентинца Томаса Мартина Этчеверри, а затем не оставил шансов Иржи Легечке. Чех, занимающий 44-й номер мирового рейтинга, в этом сезоне уже доставлял проблемы лидерам, выбивая из борьбы Рублёва и Феликса Оже-Альяссима, однако в этот раз был разгромлен Кареном — 6:2, 6:4.

На стороне Циципаса перед матчем с Хачановым было одно небольшое преимущество: он провёл на встречу меньше из-за снятия ветерана Ришара Гаске. Однако в игре с россиянином лишний день отдыха Стефаносу не помог. Первый сет проходил достаточно спокойно. Оба теннисиста уверенно брали свои подачи, не оставляя шансов сопернику. Единственная возможность зацепиться на приёме была у грека в седьмом гейме: он заработал двойной брейк-пойнт, но не смог им воспользоваться. Россиянин вовремя исполнил эйс, а затем у оппонента не прошёл резаный удар.

В итоге дело дошло до тай-брейка, который оказался ключевым не только в сете, но и во всём матче. Хачанов при счёте 5:4 в свою пользу взял два очка на приёме: Циципас совершил двойную, а потом ошибся в розыгрыше. Этого было достаточно для победы в партии. Как оказалось, психологически данная ситуация повлияла на Стефаноса.

«Думаю, ключевую роль сыграло то, что мне удалось морально сковать Циципаса. В первом сете у нас обоих была довольно хорошая подача... Потом я довёл игру до тай-брейка, а во втором сете, как только появилась возможность, я должен был ею воспользоваться», — приводит слова Хачанова ATP.

Шанс у россиянина появился в пятом гейме второй партии. Циципас вновь совершил двойную ошибку, а затем отправил мяч в середину сетки после бэкхенда. И дальше так и не смог собраться: Карен под ноль взял подачу соперника. Теперь ему оставалось просто не упустить преимущество. К счастью, сам россиянин в этот раз практически не ошибался. У него 73% попадания первым мячом и 89% выигранных после этого очков. В итоге Хачанов победил в сете 6:4 и размочил счёт в личных встречах. Теперь он 6:1 в пользу грека.

«Говорят, Бог любит троицу, но мне потребовалось семь раз, так что я очень счастлив. Думаю, главное не победа над Стефаносом, а то, как я играю. После Australian Open у меня были проблемы, связанные с травмой. Я вернулся в Дубай, пропустив много матчей, и теперь просто счастлив, что продолжаю играть на том же уровне. Я просто хочу продолжать в том же духе, наслаждаться процессом и путешествием. Всё продолжается», — отметил Хачанов.

К слову, Карен также прервал неудачную серию поражений от игроков топ-10, которая длилась 3,5 года. Последний раз Хачанов побеждал в августе 2019 года немца Александра Зверева.

В четвертьфинале «Мастерса» россиянин встретится с аргентинцем Франсиско Серундоло, который выбил из борьбы Оже-Альяссима. А далее может сыграть со своим соотечественником — Медведевым.

Уверенная победа Медведева

В отличие от Хачанова, сетка Даниила в Майами, как одного из фаворитов турнира, выглядит куда более лёгкой. Посеянный под четвёртым номером россиянин во втором круге разгромил испанца Роберто Карбальес-Баэну, отдав ему всего три гейма. А далее прошёл Алекса Молчана: словак получил травму и не вышел на корт против отечественного теннисиста.

В 1/8 финала его ждал Кентен Алис, занимающий 79-е место в мировом рейтинге. Ничем выдающимся 26-летний француз пока не запомнился. Ранее он завоёвывал титулы только на турнирах уровня Challenger. Впрочем, несмотря на это, он не испугался более титулованного соперника и даже попытался в начале матча навязать борьбу, в четвёртом гейме потрепав нервы Медведеву. Однако Даниил не дал оппоненту возможности почувствовать уверенность в себе. Он сразу сделал брейк на подаче Алиса, несколько раз великолепно сыграв на приёме. Этого оказалось достаточно, чтобы взять первый сет — 6:4.

Во второй партии борьбы и вовсе не получилось. Медведев добился брейка в первом же гейме и обозначил своё преимущество. Француз пытался сопротивляться, но очень чувствовалась разница в классе. К примеру, у Алиса неплохо проходила первая подача — 70% мячей против 74% у россиянина. Но выиграть он смог из них только 65%, в то время как Даниил — 82%. В результате Кентен отдал ещё один свой гейм и уступил — 2:6.

Впрочем, как признался Медведев, ему пришлось непросто на корте из-за долгого ожидания начала встречи. Поединок был отложен на пять часов из-за дождя, и теннисисты не знали, чем себя занять. Именно этим Даниил скромно объяснил большое число ошибок соперника.

В четвертьфинале пятая ракетка мира встретится с Кристофером Юбэнксом, занимающим 119-е место в рейтинге ATP. Остаётся надеяться, что сюрпризов в этом матче также не произойдёт. Хотя американец уже неожиданно выбил из турнира Борну Чорича и Адриана Маннарино.

Неожиданный провал Рублёва

В отличие от Медведева, не мог рассчитывать на лёгкую прогулку Андрей Рублёв. Ему в соперники достался 11-й номер мирового рейтинга Янник Синнер. Матч обещал быть интересным, поскольку счёт личных встреч у теннисистов равный — 2:2. Тем более оба подошли к очному противостоянию в хорошей форме, о чём говорили результаты предыдущих игр. Россиянин не отдал ни сета американцу Джеффри-Джону Вулфу и сербу Миомиру Кецмановичу. Столь же уверенно по сетке шёл и итальянец.

Однако ожидания болельщиков не оправдались. Рублёв оказался не готов к борьбе и полностью провалил первую партию, в то время как у Синнера 16 активно выигранных мячей. Проблемы у Андрея начались с третьего гейма: благодаря ошибкам соперника Янник заработал двойной брейк-пойнт и одну из попыток реализовал.

Эта ситуация деморализовала россиянина, и он позволил итальянцу взять четыре гейма подряд. К концу партии Рублёв всё-таки пришёл в себя. И при счёте 5:1 с большим трудом взял свою подачу, но спасти ситуацию было уже невозможно — 6:2.

Во втором сете россиянин немного прибавил, он уже не позволял итальянцу с лёгкостью выигрывать очки на приёме. Однако Синнеру для победы оказалось достаточно одного брейк-пойнта. Рублёв же на подаче соперника так и не сумел ничего ему противопоставить. Поэтому результат вполне закономерен — 6:4.

Два матчбола Потаповой

В женской части турнира не смогла пробиться в четвертьфинал Анастасия Потапова, хотя была очень к этому близка. Ей в соперники досталась третья ракетка мира Джессика Пегула. В последний раз девушки встречались совсем недавно — в Индиан-Уэллсе. Тогда в упорной борьбе в трёх сетах победила американка. Не менее драматично сложился и матч в Майами.

До этого турнира Настя уже встречалась с теннисистками из топ-10 и не без труда, но справлялась с ними. Так, она выбила из борьбы за трофей Кори Гауфф.

Однако встреча с Пегулой оказалась настоящим триллером, в котором спортсменки неоднократно менялись ролями. Потапова не сразу включилась в борьбу, отдав свою подачу, и Джессика повела 2:0. Но Настя сумела сравнять счёт, хотя ей пришлось нелегко. Американка имела ещё один брейк-пойнт, а четвёртый гейм стал одним из самых длинных в матче. Девушкам потребовалось 13 розыгрышей, чтобы определить победительницу. Ею стала россиянка.

После этого Потапова начала действовать более агрессивно и чисто. Как результат, она взяла пять геймов подряд — 5:2. Пегула постаралась выправить ситуацию, но Настя всё-таки склонила чашу весов в свою сторону, взяв подачу соперницы. Причём теннисистка заработала сразу три сетбола, а решающим стал мощний удар навылет после перестрелки на задней линии.

Вторая партия получилась зеркальным отражением первой. Теперь уже Потапова повела 2:0, однако Пегула сумела сравнять счёт и вырваться вперёд, выиграв четыре гейма подряд. И далее довела дело до победы 6:3. Джессика прибавила в точности ударов, а россиянка, напротив, стала больше ошибаться.

Решающий сет, как и все предыдущие, вновь начался с 0:2 и мощного камбэка. На этот раз пришла очередь Потаповой творить чудеса. Она повела 4:2 и, исходя из логики встречи, должна была побеждать Джессику. Однако в какой-то момент дрогнула и на своей подаче не смогла использовать два матчбола. Пегула воспользовалась шансом и довела дело до тай-брейка, на котором удача оказалась на стороне американки.