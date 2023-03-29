Теннисистка Грачёва заявила о готовности представлять Францию

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Российская теннисистка Варвара Грачёва выразила готовность выступать за Францию.
Теннисистка Грачёва заявила о готовности представлять Францию
  • AFP

«Когда я начинала процесс, это даже близко не было связано с ситуацией в мире, никто не знал, что будет. Почему бы не воспользоваться возможностью?

Но решение зависит не от меня, есть другие люди, которые будут решать моё будущее. Мы оформили все документы в этом месяце.

Моя основная работа — играть в теннис. Я буду рада представлять, возможно, обе страны», — приводит слова Грачёвой Daily Mail.

27 марта появилась информация о том, что Грачёва завершила подачу заявления на получение гражданства Франции. С 2016 года она тренируется в теннисном центре в Каннах.

Ранее олимпийский чемпион Евгений Кафельников объяснил, как получение французского гражданства может пойти Грачёвой на пользу.

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