Теннисистка Грачёва заявила о готовности представлять Францию

Российская теннисистка Варвара Грачёва выразила готовность выступать за Францию.

«Когда я начинала процесс, это даже близко не было связано с ситуацией в мире, никто не знал, что будет. Почему бы не воспользоваться возможностью?

Но решение зависит не от меня, есть другие люди, которые будут решать моё будущее. Мы оформили все документы в этом месяце.

Моя основная работа — играть в теннис. Я буду рада представлять, возможно, обе страны», — приводит слова Грачёвой Daily Mail.

27 марта появилась информация о том, что Грачёва завершила подачу заявления на получение гражданства Франции. С 2016 года она тренируется в теннисном центре в Каннах.

Ранее олимпийский чемпион Евгений Кафельников объяснил, как получение французского гражданства может пойти Грачёвой на пользу.