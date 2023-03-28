Кафельников объяснил, как получение французского гражданства может пойти Грачёвой на пользу

Олимпийский чемпион Евгений Кафельников назвал плюсы возможного получения российской теннисисткой Варварой Грачёвой паспорта Франции.

«В первую очередь этот вопрос следует задать самой Грачёвой. Только она может рассказать, почему приняла такое решение и приняла ли вообще. Мне сложно ответить за неё. Но как вице-президент Федерации тенниса России могу лишь подтвердить, что мы не обладаем такой информацией. Данный шаг, безусловно, может облегчить Варваре жизнь хотя бы с точки зрения передвижения по Европе. К сожалению, для всех россиян в этом отношении сейчас непростые времена», — отметил Кафельников в интервью RT.

Ранее Тарпищев заявил, что не знает о желании российской теннисистки Грачёвой получить гражданство Франции.