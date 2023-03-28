Кафельников объяснил, как получение французского гражданства может пойти Грачёвой на пользу
- РИА Новости
«В первую очередь этот вопрос следует задать самой Грачёвой. Только она может рассказать, почему приняла такое решение и приняла ли вообще. Мне сложно ответить за неё. Но как вице-президент Федерации тенниса России могу лишь подтвердить, что мы не обладаем такой информацией. Данный шаг, безусловно, может облегчить Варваре жизнь хотя бы с точки зрения передвижения по Европе. К сожалению, для всех россиян в этом отношении сейчас непростые времена», — отметил Кафельников в интервью RT.
Ранее Тарпищев заявил, что не знает о желании российской теннисистки Грачёвой получить гражданство Франции.