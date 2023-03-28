Кафельников: МОК сделал шаг навстречу, дав возможность участвовать в нейтральном статусе

Короткая ссылка
Победитель двух турниров Большого шлема Евгений Кафельников прокомментировал рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по участию российских спортсменов в соревнованиях.
Кафельников: МОК сделал шаг навстречу, дав возможность участвовать в нейтральном статусе
  • РИА Новости

«Не думаю, что теннисисты окажутся единственными россиянами на международных соревнованиях и Олимпиаде. Большая проблема есть только с командными видами спорта. Моё мнение в том, что МОК сделал шаг нам навстречу, он дал возможность участвовать в нейтральном статусе», — цитирует Кафельникова РИА Новости

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности. Также было принято решение, что команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высказал мнение, что российским спортсменам не нужно участвовать в Олимпиаде в Париже.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить