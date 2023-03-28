Кафельников: МОК сделал шаг навстречу, дав возможность участвовать в нейтральном статусе

Победитель двух турниров Большого шлема Евгений Кафельников прокомментировал рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по участию российских спортсменов в соревнованиях.

«Не думаю, что теннисисты окажутся единственными россиянами на международных соревнованиях и Олимпиаде. Большая проблема есть только с командными видами спорта. Моё мнение в том, что МОК сделал шаг нам навстречу, он дал возможность участвовать в нейтральном статусе», — цитирует Кафельникова РИА Новости.

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности. Также было принято решение, что команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высказал мнение, что российским спортсменам не нужно участвовать в Олимпиаде в Париже.